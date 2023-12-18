شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تعيد تصميم سماعات AirPods فى عام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يشهد عام 2024 قيام شركة Apple بإجراء تغييرات شاملة على تشكيلة AirPods، فوفقًا لمارك جورمان من بلومبرج، يمكن أن تحصل AirPods على تغيير في التصميم، وأيضًا، وفقًا لجورمان، قد تطلق شركة Apple جهازي AirPods جديدين في عام 2024.

وبينما تظل التفاصيل محاطة بحجاب السرية المعتاد لشركة Apple، يقدم جورمان لمحة عما سيأتي إلى AirPods، حيث من الممكن أن تكون سماعات AirPods المستقبلية، والتي يطلق عليها مبدئيًا اسم "الجيل الرابع"، متاحة في نسختين مختلفتين، ووفقًا لـ Gurman، يمكن لشركة Apple تقديم بدائل لأجهزة AirPods 2 وAirPods 3 الحالية بنموذجين جديدين.

ANC وميزات صحية جديدة والمزيد يمكن لشركة Apple أيضًا الجمع بين جماليات تصميم AirPods Pro وAirPods للجيل التالي من AirPods، وفقًا لـ Gurman، ويشاع أن تتخلى عن التصميم الجذعي المألوف تمامًا. أيضًا، يمكن أن يختلف جهازي AirPods الجديدين في الميزات أيضًا، ومن غير المتوقع أن يحصل الإصدار الأقل سعرًا على إلغاء نشط للضوضاء بينما الإصدار الأعلى سعرًا.

وفي الوقت الحالي، لا تقدم Apple ميزة ANC في AirPods وتحتفظ بها في AirPods Pro، كذلك فمن المتوقع على نطاق واسع أن تحصل علبة الشحن على إصلاح شامل أيضًا، وفي حين أن شركة Apple قد لا تغير التصميم، في خطوة ستسعد الكثيرين، فقد تحتضن أخيرًا منفذ USB-C الموجود في كل مكان، لتودع موصل Lightning الخاص.

ولن يؤدي هذا إلى تبسيط عملية الشحن فحسب، بل يتماشى أيضًا مع المعايير المتنامية للصناعة، مما يلغي الحاجة إلى فوضى متشابكة من الكابلات المختلفة، ومن المتوقع أيضًا أن تدعم علبة الشحن تطبيق Find My من Apple، مما سيسهل على المستخدمين العثور على AirPods المفقودة أو المفقودة.

ومن المتوقع أيضًا أن تضيف شركة Apple وظيفة المعينة السمعية إلى AirPods، ومع ذلك، من المفترض أن تأتي هذه الميزة كجزء من تحديث البرنامج، وبطبيعة الحال، مع أي شائعات عن شركة أبل، يُنصح بجرعة صحية من الشك.