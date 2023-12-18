تكنولوجيا: هواوي تحدد يوم 26 من ديسمبر للإعلان الرسمي عن سلسلة nova 12

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شاركت العملاق الصيني هواوي إعلان تشويقي اليوم حددت من خلاله موعد مؤتمرها المقرر عقده في 26 من ديسمبر، والذي تكشف فيه النقاب عن سلسلة nova 12.

تستعد شركة هواوي لإطلاق جيل جديد من هواتفها المتوسطة في السوق الصيني خلال الأسبوع المقبل، ولقد أكد “Richard Yu” الرئيس التنفيذي للشركة على موعد الحدث.

ويكشف الإعلان التشويقي عن صور رسمية لهاتف nova 12 الذي يظهر باللون الأزرق في الغطاء الخلفي مع شعار nova في الجزء السفلي.

أيضاً يؤكد الإعلان التشويقي على أن الهاتف يأتي بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية، كما تشير التوقعات إلى أن هواوي تخطط للإعلان عن ثلاثة إصدارات من سلسلة nova 12، والتي تتضمن الإصدار الرئيسي وإصدار Pro إلى جانب إصدار nova 12 Ultra.

كما تشير التوقعات إلى أن nova 12 يأتي برقاقة معالج Kirin 830، بينما يأتي nova 12 Pro وهاتف Ultra برقاقة Kirin 9000s.

ويدعم nova 12 Ultra تقينة الشحن السريع بقدرة 100W، ومن المتوقع أن تدعم هواوي هذا الإصدار بميزة الإتصال بالأقمار الإصطناعية، كما يضم الهاتف مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بعدسات متغيرة من f/1.4 – f/4.0، لذا نترقب الحدث الرسمي لمزيد من التفاصيل.

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