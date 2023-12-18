تكنولوجيا: شاومي تستعد لمنافسة سلسلة Realme 12 بإصداراتها القادمة من هواتف Redmi Note 14

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شاومي العمل على تطوير الجيل الجديد من هواتف Redmi Note 14، وتشير تفاصيل جديدة إلى أن هذه الإصدارات تأتي بمواصفات منافسة لسلسلة هواتف Realme 12.

تستعد شاومي لإطلاق سلسلة هواتف Redmi Note 13 للأسواق العالمية في حدث يعقد في 4 من يناير في السوق الهندي، إلا أن العملاق الصيني بدأت بالفعل في العمل على تطوير الجيل الجديد من السلسلة.

من جانب أخر تخطط Realme لإطلاق سلسلة Realme 12 بشكل رسمي في الربع الأول من 2024، على أن تتضمن عدد من الإصدارات تشمل إصدارات Realme 12 Pro.

ولقد سلطت التسريبات التي نشرت مؤخراً الضوء على هاتفي Realme 12 Pro وRealme 12 Pro Plus، حيث تدعم الشركة الهاتفين برقاقة Snapdragon 7 Gen 3، ومن المتوقع أن يضم Realme 12 Pro مستشعر Sony IMX709 بدقة 23 ميجا بيكسل وعدسات telephoto والذي يدعم تكبير بصري حتى مرتين.

كما ينطلق Realme 12 Pro Plus بمستشعر OmniVision OV64B بدقة 64 ميجا بيكسل وعدسات periscope telephoto لتكبير بصري حتى 3 مرات.

وتؤكد أحدث التقارير التي جاءت من الصين على أن هواتف Realme 12 Pro وRealme 12 Pro Plus ستواجه منافسه كبيرة في الأسواق مع سلسلة Note 14 القادمة من Redmi، حيث تدعم شاومي الكاميرة في هذه الإصدارات ببعض المميزات التي إشتهرت بها كاميرة الإصدارات المميزة.

أيضاً من المتوقع أن تأتي سلسلة Realme 12 Pro بترقية في كاميرة periscope telephoto بشكل خاص مع مستوى تسعير جيد.

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