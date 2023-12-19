شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاي؟.. كيفية الوصول إلى البيانات الصحية وكتابتها باستخدام Siri والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في iOS 17.2، يمكن لـ Siri الوصول إلى البيانات من تطبيق Health، ما يعني أنه يمكنك مطالبة ‌Siri‌ بقراءة المعلومات الصحية المتوفرة في تطبيق Health أو كتابة معلومات معينة، وفقاً لموقع macrumors.

بدءًا من iOS 17.2، يستطيع ‌Siri‌ الوصول إلى البيانات من تطبيق Health للإجابة على استفساراتك المتعلقة بالصحة واللياقة البدنية، على سبيل المثال، يمكنك السؤال عن عدد ساعات النوم التي قضيتها في الليلة السابقة، أو الاستفسار عن التقدم المحرز في إغلاق حلقات النشاط الخاصة بك لهذا اليوم، أو السؤال عن مستوى السكر في الدم إذا كان لديك جهاز مراقبة متصل.

بالإضافة إلى iPhone، يمكن أيضًا العثور على ميزات ‌Siri‌ الصحية الجديدة على طرازات Apple Watch Series 9 وApple Watch Urtla (الجيل الثاني) التي تعمل بنظام watchOS 10.2، على الرغم من أن وصول ‌Siri‌ إلى البيانات الصحية يقتصر على الأسبوع الماضي أو نحو ذلك على Apple Watch.

فيما يلي بعض الأمثلة على الاستعلامات الصحية التي يمكنك طرحها على ‌Siri‌:

ما هو معدل ضربات القلب؟

كم عدد السعرات الحرارية التي حرقتها اليوم؟

كم عدد الخطوات التي اتخذتها هذا الأسبوع؟

ما هو مستوى الأوكسجين في الدم؟

ما هو متوسط سرعة المشي؟

لكي تعمل الوظيفة الجديدة، يجب عليك أولاً تمكينها على ‌iPhone‌ أو Apple Watch، توضح لك الخطوات التالية كيف يتم ذلك.

على ‌iPhone‌:

1- افتح تطبيق الإعدادات.

2- اضغط على الصحة.

3- اضغط على الوصول إلى البيانات والأجهزة.

4- اضغط على ‌سيري‌.

الآن بعد أن منحت ‌Siri‌ حق الوصول إلى بياناتك الصحية، يمكنك البدء في الاستعلام عن المساعد الشخصي أو البدء في استخدامه لتسجيل البيانات بسهولة في تطبيق Health.