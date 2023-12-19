شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة تفعيل ميزة "التحقق من مفتاح اتصال iMessage" على موبايلك الأيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت أبل ميزة أمان جديدة، وهي التحقق من مفتاح الاتصال أو Contact Key Verification (CKV)، مع إصدار iOS 17.2، مما يضيف طبقة إضافية من الضمان لمحادثات iMessage الخاصة بك، حيث تنبهك هذه الميزة في حالة اكتشاف مفاتيح جهاز غير معروفة، مما يوفر ثقة أكبر في تفاعلات المراسلة الخاصة بك.

التحقق من مفتاح الاتصال في iOS 17.2 يوفر التحقق من مفتاح الاتصال تنبيهات تلقائية عندما تحدد خدمات توزيع مفتاح iMessage مفاتيح الجهاز التي لم يتم التحقق منها، مثل تلك الموجودة في جهاز غير مألوف تمت إضافته إلى حساب iMessage الخاص بك، ويعد هذا الإجراء الأمني الإضافي ذا قيمة خاصة عند استخدامه شخصيًا، أو أثناء مكالمات FaceTime، أو من خلال طرق آمنة أخرى.

وعلى الرغم من ندرتها، توضح هذه الميزة التزام أبل بالبقاء في صدارة التهديدات المحتملة وضمان راحة البال للمستخدم، ومن الجدير بالذكر أن تمكين CKV لا يؤثر على وظائف جهاز iPhone أو iMessage الخاص بك، مما يجعله تحسينًا أمنيًا سهل الاستخدام. كيفية تمكين التحقق من مفتاح الاتصال فى تطبيق iMessage: قبل أن تبدأ- تأكد من أن جميع الأجهزة المسجلة الدخول إلى حساب iCloud الخاص بك تعمل بنظام iOS 17.2 أو macOS 14.2 أو watchOS 10.2، إذا لم يكن الأمر كذلك، ففكر في تسجيل الخروج من iMessage على الأجهزة التي لا تريد تمكين هذه الميزة فيها.

قبل أن تبدأ- تأكد من أن جميع الأجهزة المسجلة الدخول إلى حساب iCloud الخاص بك تعمل بنظام iOS 17.2 أو macOS 14.2 أو watchOS 10.2، إذا لم يكن الأمر كذلك، ففكر في تسجيل الخروج من iMessage على الأجهزة التي لا تريد تمكين هذه الميزة فيها.

- على جهاز iPhone الذي يعمل بنظام iOS 17.2، افتح تطبيق الإعدادات.

- اضغط على اسمك في الجزء العلوي من الشاشة.

- اسحب لأسفل وحدد "التحقق من مفتاح الاتصال".

- قم بتبديل المفتاح بجوار "التحقق في iMessage" لتمكين CKV.

- اتبع المطالبات التي تظهر على الشاشة لإكمال عملية التنشيط.

- استخدام التحقق من مفتاح الاتصال

- بمجرد تفعيله، يوفر CKV العديد من الوظائف



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