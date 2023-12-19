شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة تفعيل ميزة "التحقق من مفتاح اتصال iMessage" على موبايلك الأيفون والان مع تفاصيل الخبر
يوفر التحقق من مفتاح الاتصال تنبيهات تلقائية عندما تحدد خدمات توزيع مفتاح iMessage مفاتيح الجهاز التي لم يتم التحقق منها، مثل تلك الموجودة في جهاز غير مألوف تمت إضافته إلى حساب iMessage الخاص بك، ويعد هذا الإجراء الأمني الإضافي ذا قيمة خاصة عند استخدامه شخصيًا، أو أثناء مكالمات FaceTime، أو من خلال طرق آمنة أخرى.
قبل أن تبدأ- تأكد من أن جميع الأجهزة المسجلة الدخول إلى حساب iCloud الخاص بك تعمل بنظام iOS 17.2 أو macOS 14.2 أو watchOS 10.2، إذا لم يكن الأمر كذلك، ففكر في تسجيل الخروج من iMessage على الأجهزة التي لا تريد تمكين هذه الميزة فيها.
- على جهاز iPhone الذي يعمل بنظام iOS 17.2، افتح تطبيق الإعدادات.
- اضغط على اسمك في الجزء العلوي من الشاشة.
- اسحب لأسفل وحدد "التحقق من مفتاح الاتصال".
- قم بتبديل المفتاح بجوار "التحقق في iMessage" لتمكين CKV.
- اتبع المطالبات التي تظهر على الشاشة لإكمال عملية التنشيط.
- استخدام التحقق من مفتاح الاتصال
- بمجرد تفعيله، يوفر CKV العديد من الوظائف
التنبيهات التلقائية: تلقي تنبيهات تساعد في التحقق من أنك تتواصل مع جهات الاتصال المقصودة.
الرموز الفريدة: قم بإنشاء ومقارنة الرموز الفريدة مع جهات الاتصال الخاصة بك في تطبيق الرسائل للتحقق الإضافي من الهوية.
رمز التحقق العام: شارك رمز التحقق العام الخاص بك على وسائل التواصل الاجتماعي للسماح للآخرين بتأكيد هويتك عند مراسلتك، وبالمثل، احفظ رموز الآخرين في تطبيق جهات الاتصال للرجوع إليها.
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