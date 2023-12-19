شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تستفيد من ميزة تصفية الدردشة على واتساب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ تطبيق واتساب في طرح ميزة جديدة ستساعد فى تحسين تجربة المستخدم على سطح المكتب، وذلك من أجل تصفية الدردشة التي تم تصميمها لمساعدة المستخدمين على تصنيف محادثاتهم عن طريق اختيار الفلتر الذي يناسب احتياجاتهم بشكل أفضل.

ووفقًا لما أوردته WABetaInfo، أصدر تطبيق المراسلة الفورية ميزة ستمكن المستخدمين من تصنيف محادثاتهم عن طريق تحديد مرشح من اختيارهم، والميزة متاحة حاليًا فقط لبعض مختبري النسخة التجريبية وسيتم طرحها للجميع قريبًا.

ويشير التقرير إلى إضافة صف جديد في أعلى شاشة قائمة الدردشة، مما يوفر مرشحات أساسية للمستخدمين لتصنيف محادثاتهم.

من المهم الإشارة إلى أن هذه الميزة متاحة حاليًا لبعض المستخدمين الذين قاموا بالتسجيل مسبقًا في البرنامج التجريبي الرسمي لعميل الويب، مما يمنحهم إمكانية الوصول إلى الميزات الحصرية.

ما هي المرشحات الجديدة؟ توفر هذه الوظيفة للمستخدمين مرشحات إضافية تهدف إلى تبسيط إدارة وتنظيم محادثاتهم على WhatsApp Web.

يشتمل الصف الجديد، الموجود أعلى شاشة قائمة الدردشة، على مرشحات أساسية مثل "غير مقروءة" و"جهات الاتصال" و"المجموعات"، مما يتيح للمستخدمين الوصول بكفاءة إلى فئات دردشة محددة.

على سبيل المثال، يعرض عامل التصفية "غير المقروءة" بشكل حصري المحادثات التي تحتوي على رسائل غير مقروءة، مما يسهل متابعة المعلومات المهمة بشكل أسرع.

يسمح مرشح "جهات الاتصال" للمستخدمين باسترداد الرسائل على وجه التحديد من أرقام الهواتف المحفوظة في دفتر العناوين الخاص بهم.

علاوة على ذلك، يقوم مرشح "المجموعات" بدمج جميع الدردشات الجماعية بشكل ملائم في مكان واحد، مما يبسط التنقل والإدارة للمستخدمين المشاركين في محادثات جماعية متعددة.