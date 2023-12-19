شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على كيفية تلقي تنبيهات الطوارئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في iOS 17.2، قامت Apple بتحسين موثوقية تنبيهات الطوارئ علىiPhone ، حيث صممت Apple نظام تشغيل الهاتف المحمول الخاص بها بحيث يمكنك تلقي تنبيهات الطوارئ والسلامة العامة على جهاز iPhone‌ الخاص بك، في حالة الطوارئ، اعتمادًا على موقعك، وفقاً لموقع macrumors، ويمكن لجهاز ‌iPhone‌ الخاص بك عرض ما يلي:

- التنبيهات الصادرة عن حكومة بلدك أو منطقتك.

- التنبيهات التي تنطوي على تهديدات وشيكة للسلامة أو الحياة.

- تنبيهات للظروف الجوية القاسية.

- تنبيهات AMBER مفقودو أمريكا: الاستجابة لحالات الطوارئ الإذاعية.

- تنبيهات السلامة العامة.

يتم تشغيل التنبيهات الحكومية بشكل افتراضي على أجهزة iPhone وتكون هذه التنبيهات مصحوبة بصوت خاص يشبه صوت التنبيه، في بعض البلدان، لا يمكن للمستخدمين تعطيل التنبيهات الحكومية، في مكان آخر، يمكن العثور على القائمة أو مفاتيح التبديل الخاصة بهذه التنبيهات في أسفل الإعدادات ← الإشعارات.

في iOS 17.2، أضافت Apple خيار الوعي المحلي الجديد لتنبيهات الطوارئ، وتقول Apple إن تمكين الوعي المحلي يستخدم موقعك التقريبي لتحسين توقيت تنبيهات الطوارئ ودقتها وموثوقيتها، إذا كان الخيار مدعومًا في منطقتك أو إقليمك، فيمكنك العثور على مفتاح التبديل للتوعية المحلية في الإعدادات ← الإشعارات ← تنبيهات الطوارئ.

سواء أكان الأمر يتعلق بتحذيرات الطقس القاسي، أو الإشعارات الحيوية الأخرى، فمن المفترض أن يزيد هذا الإعداد من احتمالية عدم تفويت التنبيهات المهمة بسبب مشكلات فنية.