شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: توقعات iPhone 17 Pro سيحتوى على شريحة Wi-Fi 7 .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيتم تجهيز طرازات iPhone 17 Pro في عام 2025 بشريحة Wi-Fi 7 من تصميم Apple، وفقًا لجيف بو، المحلل الذي يغطي الشركات داخل سلسلة التوريد الخاصة بشركة Apple، وفقاً لموقع macrumors.

وفي مذكرة بحثية هذا الأسبوع مع شركة الاستثمار Haitong International Securities ومقرها هونج كونج، قال بو إن الشريحة يمكن أن تشكل تهديدًا طويل المدى لشركة Broadcom، التي تزود Apple حاليًا بشريحة Wi-Fi وBluetooth مدمجة لأجهزة iPhone.

يعتقد بو أن شركة Apple ستوسع شريحة Wi-Fi الداخلية الخاصة بها لتشمل سلسلة iPhone 18 بأكملها في عام 2026، ولم يشارك أي تفاصيل إضافية حول الشريحة.

في يناير، أفاد مارك جورمان من بلومبرج أن شركة Apple كانت تطور شريحة Wi-Fi وBluetooth المدمجة الخاصة بها لاستخدامها في الأجهزة بدءًا من عام 2025، ومع ذلك، في وقت لاحق من ذلك الشهر، قال محلل سلسلة التوريد Ming-Chi Kuo إنها شريحة Wi-Fi فقط Chip وقال إن شركة Apple أوقفت التطوير مؤقتًا "لفترة من الوقت"، ومن غير الواضح ما إذا كان التطوير قد استؤنف.

مثل مودم 5G لأجهزة iPhone الذي ترددت شائعات عنه منذ فترة طويلة، ستسمح شريحة Wi-Fi لشركة Apple بتقليل اعتمادها على الموردين الخارجيين للمكونات.

سيسمح دعم Wi-Fi 7 لطرز iPhone 17 Pro بإرسال واستقبال البيانات عبر نطاقات 2.4 جيجا هرتز و5 جيجا هرتز و6 جيجا هرتز في وقت واحد باستخدام جهاز توجيه مدعوم، مما يؤدي إلى سرعات Wi-Fi أسرع وزمن وصول أقل واتصال أكثر موثوقية، ويمكن أن توفر شبكة Wi-Fi 7 سرعات قصوى تزيد عن 40 جيجابت في الثانية، أي بزيادة قدرها 4 مرات عن شبكة Wi-Fi 6E، وفقًا لشركة Qualcomm.

وفي أغسطس، قال بو إن طرازات iPhone 16 Pro التي سيتم إطلاقها العام المقبل ستحتوي أيضًا على دعم Wi-Fi 7، ولكن ليس مع شريحة من تصميم Apple.