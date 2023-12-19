شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية تغيير وجوه الساعة بتمريرة سريعة watchOS 10.2 .. اعرف الخطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في نظام تشغيل watchOS 10.2، يمكنك تمكين إيماءة التمرير للتبديل بين وجوه Apple Watch بسهولة أكبر، تمامًا كما اعتدت أن تفعل في watchOS 9، وفقاً لموقع macrumors.

إذا كنت من مستخدمي Apple Watch منذ فترة طويلة، فمن المحتمل أنك تتذكر وقتًا كان من الممكن فيه تبديل وجوه الساعة بحركة بسيطة للتمرير عبر الشاشة، كان هذا هو التفاعل الافتراضي في watchOS 9، ولكن بعد ذلك قامت Apple بإزالة هذه الإيماءة مع الترقية إلى watchOS 10.

غيرت Apple التفاعل بسبب شكاوى المستخدمين من أنه من السهل جدًا تغيير وجوه الساعة عن طريق الخطأ، ولكن بالنسبة لأي شخص لم يواجه هذه المشكلة من قبل، فإن Apple جعلت الأمور أكثر صعوبة – من خلال المطالبة بالضغط لفترة طويلة قبل التمرير لتغيير وجه الساعة النشط.

قبل إصدار watchOS 10.2، بدا أن شركة Apple أدركت ما فعلته، وقد قدمت إعدادًا يعيد الطريقة السابقة للتمرير لتغيير وجوه الساعة، إذا كنت تفضل التفاعل الأقدم، فستوضح لك الخطوات التالية كيفية تمكينه.

1- افتح تطبيق الإعدادات على ساعتك.

2- اضغط على الساعة.

3- قم بالتبديل على المفتاح الموجود بجوار Swipe to Switch Watch Face.

هذا كل ما في الامر. إذا كان لديك أكثر من وجه ساعة مخصص لساعة Apple Watch الخاصة بك، فستتمكن الآن من التمرير بسرعة وسهولة بينها.