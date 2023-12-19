تكنولوجيا: بدء طرح نظام HyperOS الخاص بشركة شاومي عالميًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة شاومي عن نظامها الجديد المستند إلى أندرويد ،الذي أطلق عليه اسم HyperOS في شهر أكتوبر، وأصدرت البرنامج المُجدد مع سلسلة Xiaomi 14 في الصين.

والآن، قامت الشركة بتفصيل الطرح العالمي لنظام HyperOS. ستبدأ الشركة في التوزيع على تسعة أجهزة في الربع الأول من عام 2024؛ وهي Xiaomi 13 Ultra و13 Pro و13 و13T Pro و13T وRedmi Note 12 وRedmi Note 12S وXiaomi Pad 6 وPoco F5.

وتقول شركة شاومي أن المستخدمين المؤهلين سيتلقون التحديث عبر الهواء ولكن طرحه سيكون تدريجيًا.

تم تصميم HyperOS لتشغيل الهاتف والمنزل وحتى السيارة. وبصرف النظر عن إعادة التصميم البصري الطفيفة، فإن نظام التشغيل يحتوي على نواة أسرع.

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