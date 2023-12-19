تكنولوجيا: ظهور صور مسربة جديدة لسيارة Xiaomi SU7 تكشف عن تصميم أكثر وضوحًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهرت صور ترويجية مسربة حديثًا لسيارة شاومي الكهربائية والتي تتميز بمظهر خارجي أزرق سماوي وكاميرا خاصة على العمود B.

وعلى ما يبدو، تتميز سيارة السيدان الأنيقة ببطارية تبلغ 101 كيلوواط في الساعة لمسافة CLTC تبلغ 800 كيلومتر، بالإضافة إلى محرك مزدوج بقوة 495 كيلوواط في الجزء العلوي.

وتعمل شركة شاومي، المشهورة بهواتفها الذكية، على تطوير أول سيارة كهربائية لها منذ ثلاث سنوات وتهدف إلى الظهور على الطريق في النصف الأول من عام 2024.

وأعلن لي جون، الرئيس التنفيذي لشركة شاومي، في مقابلة أجريت معه مؤخرًا: “لقد جئت إلى صناعة السيارات من أجل الفوز“، مؤكدًا على التزام الشركة بأكثر من 3400 مهندس واستثمار ضخم بقيمة 10 مليارات يوان (1.4 مليار دولار) في البحث والتطوير.

تعتبر SU7 أطول قليلاً من سيارة تايكان، بقياس 4,997 ملم/1,963 ملم }}1,455 ملم}} (طول/عرض/ارتفاع)، مع 3000 متر ملم قاعدة العجلات.

وستوفر خيارين لمجموعة نقل الحركة، الدفع الخلفي بمحرك بقوة 220 كيلوواط والدفع الرباعي بقوة 495 كيلوواط.

وسيكون هناك بطاريتين للاختيار من بينهما أيضًا؛ بطارية LFP بقوة 73.6 كيلوواط في الساعة من BYD أو حزمة NMC ثلاثية بقوة 101 كيلوواط في الساعة من CATL.

يوفر الأول نطاقًا لائقًا لـ CLTC يبلغ 668 كم، بينما يدفعه الأخير إلى مسافة مذهلة تبلغ 800 كم.

وقد تم الكشف عن هذه المواصفات من قبل وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات (MIIT) أثناء عملية تجانس سوق Xiaomi.

تم تصنيع سيارة SU7 في مصنع شركة بايك لسيارات الطرق الوعرة في بكين، وهي تخضع بالفعل للإنتاج التجريبي مع وصول سيارات الاختبار إلى الطريق.

تشير اختبارات الأداء التي أجريت في حلبة تشجيانغ الدولية في أوائل ديسمبر إلى أن شركة شاومي جادة في إحداث بصمة في مجال السيارات الكهربائية.

لم يتم الإعلان عن سعر رسمي، لكن CarNewsChina تتوقع أن يبدأ سعر SU7 من 190.000 يوان صيني فقط (24.830 يورو بأسعار الصرف الحالية)، وهو أمر جيد جدًا لدرجة يصعب تصديقها.

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