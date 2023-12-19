تكنولوجيا: هاتف Sony Xperia Pro القادم قد يحتوي على حلقة كاميرا دوارة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وفقًا للمعلومات الواردة من Weibo، سيحتوي هاتف Sony Xperia Pro القادم على حلقة كاميرا دوارة تتحكم في أشياء مثل التكبير/التصغير وفتحة العدسة والتركيز، على غرار العدسة الموجودة مع كاميرا DSLR/كاميرا بدون مرآة.

لسوء الحظ، فإن المنشور الأصلي يأتي باللغة الصينية وتمت مناقشته على الموقع الياباني sumahodigest، لذلك هناك حواجز لغوية كثيرة.

ولكن مما تم جمعه، فإن ترتيب الكاميرا سيكون مشابهًا لترتيب Sony Xperia Pro-I باستثناء وجود حلقة دوارة تحيط بالعدسات. ستكون هذه حلقة واحدة تتحكم في إحدى الميزات الثلاث في المرة الواحدة.

يحتوي Pro-I بالفعل على فتحة متغيرة على كاميرته الرئيسية، وسوف يستعير عدسة التكبير المتغيرة من سلسلة Xperia 1.

وتزعم إحدى الشائعات القديمة أن جهاز Pro الجديد سيكون قادرًا على الانتقال بين فتحات f/1.2 و f/4.0.

من المتوقع أن يتم إطلاق هاتف Sony Xperia Pro-II في العام المقبل، أي بعد ثلاث سنوات من وصول Pro-I إلى السوق.

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