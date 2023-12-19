علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: جوجل تطرح خدمتي YouTube Premium و Music Premium في 10 بلدان أخرى

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة جوجل في وقت سابق من هذا الشهر أنها ستجلب خدمات YouTube Premium و Music Premium إلى 10 دول أخرى. وقد تم تقديم الخدمات بالفعل في ثلاثة من هذه البلدان اعتبارًا من 5 ديسمبر، بينما ستحصل عليها البقية في الأيام المقبلة.

ورصد المصدر 9to5google قائمة البلدان التي تحصل على YouTube Music Premium و YouTube Premium هذا الشهر، ويشمل ذلك الجزائر وكمبوديا وجورجيا وغانا والعراق والأردن وكينيا ولاوس وتونس والسنغال.

وبدءًا من 5 ديسمبر، تم إطلاق الخدمتين في غانا وكينيا والسنغال. ومع إضافة هذه البلدان العشرة، أصبحت كل من YouTube Music Premium و YouTube Premium تتوفران الآن في ما لا يقل عن 110 بلدان.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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