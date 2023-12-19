شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع أسعار البيتكوين بنسبة 4.75 % خلال الـ 24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت معظم العملات المشفرة مكاسب اليوم الثلاثاء الموافق 19 ديسمبر، حيث ارتفعت قيمة عملة البيتكوين بنسبة 4.75 % خلال الـ 24 ساعة الماضية، في وقت كتابة هذا التقرير، بلغت قيمة البيتكوين 42,072 دولارًا، يعد هذا الارتفاع في أسعار البيتكوين أمرًا مهمًا بعد أن خضع الأصل لفترة من تصحيح الأسعار المليئة بالخسائر مؤخرًا، وفقاً لموقع gadgets360.

وقفز سعر عملة الأثير بنسبة 3.15 %، ليتم تداول الأثير حاليًا عند 2,235 دولارًا، وارتفعت أسعار ETH بمقدار 65 دولارًا، كما حققت أغلبية العملات المشفرة أرباحًا ملحوظة اليوم الثلاثاء، وتشمل هذه العملات Binance Coin وRipple وSolana وCardano.

تشمل العملات المشفرة الأخرى التي تحقق الربح Avalanche وDogecoin وPolkadot وTron وPolygon وChainlink وShiba Inu وLitecoin وBitcoin Cash وUniswap وStellar.

ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بنسبة 3.91 % خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتبلغ قيمتها حاليًا 1.61 تريليون دولار وفقًا لـ CoinMarketCap.

وفقًا لمحللي السوق، أدى الارتفاع الوشيك والترقب المتزايد المحيط بصندوق Bitcoin ETF إلى إبقاء معنويات المتداولين إيجابية، مما أدى إلى زيادة أسعار هذه الأصول الرقمية.