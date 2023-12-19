شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل توافق على دفع 700 مليون دولار لتسوية منازعات بقضية خنق المنافسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وافقت شركة جوجل على دفع 700 مليون دولار، وتقديم العديد من التنازلات الأخرى، لتسوية المزاعم بأنها قد تخنق المنافسة مع متجرها على أندرويد، وهى نفس القضية التي انتقلت إلى المحاكمة فى قضية أخرى يمكن أن تسفر عن تغييرات أكبر، بحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتدبرس.

وعلى الرغم من الاتفاق الذى توصلت إليه جوجل مع المدعين العموم فى الولايات فى سبتمبر الماضى، فإن شروط لتسوية لم يتم الكشف عنها قبل إيداع الوثائق فى المحكمة الفيدرالية فى سان فرانسيسكو.

ويأتى الكشف بعد أسبوع من توبيخ هيئة محلفين محكمة فيدرالية لجوجل لاستخدامها أساليب مناهضة للمنافسة فى متجرها "بلاى" لتطبيقات الإندرويد.

وتشمل التسوية مع الولايات 630 دولار لتعويض المستهلكين الأمريكيين الذين علقوا فى نظام للدفع والذى يزعم المدعون العموم أنه أدى إلى ارتفاع الأسعار للتحويلات الرقيمة داخل تنزيلات التطبيقات من متجر "البلاى". ويقدم هذا المتجر خدماته لبرنامج أندرويد الذى يشغل معظم الهواتف الذكية فى العالم.

ومثلما يفعل أبل فى متجر أيفون، فإن جوجل يجمع عمولات تتراوح ما بين 15 إلى 30% على عمليات الشراء داخل التطبيق، وهى الرسوم التي أكد المدعون العامون بالولايات أنها أدت إلى ارتفاع الأسعار عما كانت عليه لو كان هناك سوق مفتوح لمعالجة الدفع.

ولفتت أسوشيتدبرس إلى أن المستهلكين المؤهلين للحصول على جزء من تعويض الـ 630 مليون دولار يفترض أن يتم إبلاغهم تلقائيا بشأن الخيارات العديدة المطروحة أماهم بشأن كيفية تلقيهم حصتهم من الأموال.