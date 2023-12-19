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انت الان تتابع خبر للمرة الأولى.. تطبيق "chat GPT" ينضم لقائمة الاكثر تحميلا والان مع التفاصيل
تصدر تيك توك التطبيقات الأكثر تحميلاً بالعالم في شهر نوفمبر 2023 بـ 49 مليون تحميل من متاجر تطبيقات ايفون وغوغل بلاي.
كان من المتوقع أن يكون إنستغرام أحد أكثر التطبيقات تحميلاً في العالم بتحقيقه 49 مليون تحميلًا من متاجر التطبيقات. ولكن عند النظر إلى الأرقام الفعلية، كان لتيك توك الأفضلية بفارق صغير.
وكانت غالبية التطبيقات العشرة الأكثر تنزيلاً عبارة عن منصات تواصل اجتماعي، إذ تمتلك "ميتا" أربعة من العشرة الأوائل.
يعد شات جي بي تي chat gpt من أشهر الروبوتات التي تعمل باستخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الحوار المفتوح. حيث يتم تدريب الروبوت على فهم اللغة الطبيعية والأسلوب الذي يستخدمه الأشخاص في الحوار، وذلك يساعد على تحسين جودة الحوار وجعلها أكثر فاعلية. كما يمكن استخدام شات جي بي تي في تقديم الخدمات بشكل أفضل عبر الإجابة على الأسئلة المختلفة التي يتعرض لها المستخدمون. ويعتبر هذا الروبوت حلاً مبتكراً لتحسين جودة الحوار وتقديم الخدمات بشكل أفضل وأكثر احترافية.