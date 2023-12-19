انت الان تتابع خبر للمرة الأولى.. تطبيق "chat GPT" ينضم لقائمة الاكثر تحميلا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - منذ أن تم إطلاق تطبيق شات جي بي ChatGPT، لاقى إعجابًا كبيرًا من قبل عشاق التكنولوجيا في جميع أنحاء العالم. ولكنه وللمرة الاولى يصل الى 19 مليون تحميل على مستوى العالم هذا الشهر.تصدر تيك توك التطبيقات الأكثر تحميلاً بالعالم في شهر نوفمبر 2023 بـ 49 مليون تحميل من متاجر تطبيقات ايفون وغوغل بلاي.

كان من المتوقع أن يكون إنستغرام أحد أكثر التطبيقات تحميلاً في العالم بتحقيقه 49 مليون تحميلًا من متاجر التطبيقات. ولكن عند النظر إلى الأرقام الفعلية، كان لتيك توك الأفضلية بفارق صغير.

وكانت غالبية التطبيقات العشرة الأكثر تنزيلاً عبارة عن منصات تواصل اجتماعي، إذ تمتلك "ميتا" أربعة من العشرة الأوائل.