تكنولوجيا: هاتف Realme C67 4G ينطلق برقاقة Snapdragon 685 ومستشعر بدقة 108 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلق هاتف Realme C67 4G بشكل رسمي اليوم برقاقة Snapdragon 685 ومستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل.

قدمت Realme مؤخراً في السوق الهندي هاتف C67 5G واليوم تكشف Realme عن نموذج 4G الذي يأتي بشاشة IPS LCD بحجم 6.72 إنش، وجودة عرض FHD+، بمعدل تحديث 90Hz، كما تضم الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية بدقة 8 ميجا بيكسل، والتي تأتي بميزة “Mini Capsule 2.0” لعرض معلومات عن نظام الهاتف والإشعارات.

كما يتميز Realme C67 4G بمستشعر ISOCELL HM6 رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

ويدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 685، كما يأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت.

أيضاً يضم C67 4G بطارية بقدرة 5000 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33W، كما ينطلق الهاتف بواجهة Realme UI 4.0، ونظام تشغيل Android 14، ويدعم معايير IP54 في مقاومة الغبار والماء.

ومن المقرر أن يتوفر الهاتف باثنان من الإختيارات في الألوان تشمل الأسود والأخضر بنموذج رئيسي يأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة 128 جيجا بايت بسعر 168 دولار.

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