كانت آبل قد أطلقت منذ فترة بسيطة، التحديث iOS 17.2 والذي ضم العديد من الميزات الجديدة، والآن تستعد الشركة لطرح التحديث iOS 17.3 ومع أنه لن يكون بقوة الإصدار السابق إلا أنه سيحتوي على عدد من الأشياء المفيدة ولنتعرف خلال السطور التالية على 4 ميزات جديدة قادمة لمستخدمي الآيفون مع نظام التشغيل iOS 17.3.

1.حماية الأجهزة المسروقة مع iOS 17.3

ماذا سيحدث لو قام أحد ما بسرقة جهاز الايفون الخاص بك وكان على دراية برمز المرور. الإجابة بكل بساطة، سيكون الأمر كارثيا، لأن هذا كل ما يحتاجه السارق حتى يتمكن من تغيير كلمة سر حساب آبل الخاص بك وإيقاف Find My وحتى الوصول لكافة البيانات الحساسة وكلمات المرور المخزنة في iCloud Keychain (خدمة مقدمة من آبل تعمل مثل تطبيقات إدارة كلمات السر).

من أجل هذا السبب، سوف يجلب لنا تحديث iOS 17.3، ميزة مهمة جدا وهي “حماية الأجهزة المسروقة” والتي تعمل على تقديم طبقة أمان إضافية وحمايتك في مثل تلك الحالة. وبمجرد تمكين الميزة الجديدة، عبر الذهاب للإعدادات ثم Face ID ورمز الدخول وبعدها قم بتفعيل الميزة.

وهكذا، عند تشغيل حماية الأجهزة المسروقة، سوف تكون المصادقة البيومترية عبر بصمة الإصبع أو الوجه مطلوبة عند محاولة القيام بإجراءات إضافية، بما في ذلك:

عرض كلمات المرور أو مفاتيح المرور المخزنة في iCloud Keychain

التقدم بطلب للحصول على بطاقة آبل جديدة

إيقاف تنشيط وضع الفقدان للجهاز

حذف جميع المحتويات والإعدادات

استخدام طرق الدفع المحفوظة في متصفح سفاري

استخدام الآيفون الخاص بك لإعداد جهاز جديد

لكن هذا ليس كل شئ، للمزيد من الأمان، سوف تتطلب بعض الإجراءات عند تنشيطها، الإنتظار لمدة ساعة واحدة بعد المصادقة البيومترية، عندما يكون الآيفون في أماكن غير مألوفة وتشمل تلك الإجراءات:

تغيير كلمة مرور معرف آبل الخاص بك

تحديث بعض إعدادات أمان حساب Apple ID المحددة

إضافة أو إزالة جهاز موثوق أو رقم هاتف أو مفتاح أو جهة اتصال للاسترداد

تغيير رمز المرور الخاص بجهاز الأيفون

إضافة أو إزالة بصمة الإصبع أو الوجه في الهاتف

إيقاف تشغيل ” Find M”

إيقاف تشغيل ميزة “حماية الأجهزة المسروقة”

2.إنشاء قوائم تشغيل تعاونية في آبل ميوزيك

عادت ميزة قوائم التشغيل التعاونية في نظام التشغيل iOS 17.3 ومن خلال تلك الميزة الرائعة، سوف تكون قادر على إضافة أشخاص آخرين لينضموا إلى قائمة الأغاني الخاصة بك مثل أحد أفراد الأسرة أو الأصدقاء أو أي شخص آخر ترغب في الإستماع معه على الأغاني التي تُحبها، ويمكن لأي شخص تم إضافته لقوائم التشغيل التعاونية، إضافة أو إزالة الأغاني وإعادة ترتيب القائمة وحتى التفاعل على أغاني الآخرين من خلال الرموز التعبيرية.

3.إعدادات جديدة في البحث وأنظمة URL

في كثير من الأحيان، لا تستطيع العثور على إعداد معين في الآيفون من خلال البحث في تطبيق الإعدادات، ولهذا أضافت آبل مع iOS 17.3، ستة أنواع عناصر أخرى، سوف تكون قادر على إيجادها عند البحث والعناصر الجديدة تشمل:

“إشعارات سماعة الرأس” (تسهيلات الاستخدام > صوت/مرئي)

“تشغيل الوصفة” (تسهيلات الاستخدام > التحكم بالتبديل > الوصفات > إطلاق الوصفة)

“لون الخلفية” (تسهيلات الاستخدام > التسميات التوضيحية المباشرة > المظهر)

“إعادة ضبط الألوان” (تسهيلات الاستخدام > التسميات التوضيحية المباشرة > المظهر)

“لون النص” (تسهيلات الاستخدام > التسميات التوضيحية المباشرة > المظهر)

“وضع التحكم في التبديل” (تسهيلات الاستخدام > التحكم بالتبديل > وضع التحكم بالتبديل)

4.تعديلات طفيفة على الإعدادات في البحث

مع iOS 17.3، أصلحت آبل أيضًا عدد من المسارات الخاصة ببعض العناصر الأخرى التي يمكنك البحث عنها في تطبيق الإعدادات بما في ذلك:

” مصباح الفلاش للتنبيهات”

كانت في السابق كالتالي، (تسهيلات الاستخدام > التعليق الصوتي > مصباح الفلاش للتنبيهات)

الآن أصبحت كالتالي، (تسهيلات الاستخدام > التعليق الصوتي > مصباح الفلاش للتنبيهات)

“نمط المسح”

كانت في السابق كالتالي، (تسهيلات الاستخدام > التحكم بالتبديل)

الآن أصبحت كالتالي، (تسهيلات الاستخدام > التحكم بالتبديل > نمط المسح)

“نمط الاستجابة الصوتية”

كانت في السابق كالتالي، (تسهيلات الاستخدام > التعليق الصوتي > التعرف على التعليق الصوتي > التعرف على الشاشة)

الآن أصبحت كالتالي، (تسهيلات الاستخدام > التعليق الصوتي > التعرف على التعليق الصوتي > نمط الاستجابة الصوتية)

لا يفوتك: 6 تطبيقات خفية في iPhone لا يعرفها الكثير من المستخدمين

وصلنا لختام مقالنا بعد أن إستعرضنا 4 ميزات جديدة قادمة لمستخدمي الآيفون مع نظام التشغيل iOS 17.3، لاحظ أن هذا التحديث لا يزال تجريبي وليس الإصدار النهائي من نظام التشغيل، لذا قد لا تكون هذه الميزات هي الوحيدة وقد تقوم آبل بإضافة ميزات أخرى، لذا سوف ننتظر حتى يتم طرح الإصدار العام من iOS 17.3 والمتوقع أن يكون في شهر يناير لعام 2024.