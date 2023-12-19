شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيك توك يطرح تحديث جديد لمستخدمى الأجهزة اللوحية والقابلة للطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن تطبيق تيك توك سيطلق ميزة جديدة تعرف بـ "for you page" الخاصة بالمنصة على الشاشات الكبيرة والأجهزة القابلة للطى، وسيكون التحديث الجديد متاحًا للمستخدمين فى جميع أنحاء العالم وعلى أجهزة مثل iPad أو هواتف Android المتنوعة القابلة للطي.

وقالت تيك توك التى تقدم خدمات الهاتف المحمول تقليديًا، إنها ستقدم بث فيديو واضحًا للمحتوى على شاشات أكبر "بوضوح محسّن، وفقا لتقرير engadget.

وسيحتوى الجزء العلوى والسفلى من الشاشات التى تبث مقاطع فيديو تيك توك على شريط تنقل يسهل الوصول إلى علامات التبويب ومقاطع الفيديو المميزة، ومن خلال هذا التحديث يمكن أيضًا مشاهدة المقاطع فى الاتجاه الأفقى، وهذا يخلق فرصًا جديدة لمنشئى الفيديو لإنشاء محتوى بتنسيق أفقى بعد سنوات من التنسيق الرأسى فقط.

وقالت تيك توك أيضًا إنها ستواصل تجربة ميزات مثل Topic Feeds، والتى ستسمح للمستخدمين باستكشاف مقاطع الفيديو فى فئات محددة مثل الألعاب أو الطعام أو الموضة.

وتكتشف المنصة طرقًا جديدة لتقديم المحتوى للمستخدمين وتختبر بهدوء فكرة برنامج الدردشة الآلى الذى يعمل بالذكاء الاصطناعى والذى يمكنه التوصية بمقاطع الفيديو للمستخدمين، على الرغم من أنه لا يزال التطبيق الرائد لمقاطع الفيديو القصيرة، إلا أن إنشاء طرق فريدة لتوصيل المحتوى لمستخدميه يمكن أن يساعد فى تمييز شركة الوسائط الاجتماعية نفسها عن المنافسين فى هذا المجال، مثل Instagram's Reels وYouTube Shorts.