شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مهندس شارك فى أكثر من 1000 براءة اختراع لأبل يغادر الشركة بعد مسيرة 20عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل بضعة أيام، كانت هناك تقارير عن مغادرة اثنين من المديرين التنفيذيين المهمين لشركة Apple، الآن، عادت بلومبرج بتقرير آخر، هذه المرة عن بيتر راسل كلارك – الذي عمل في شركة أبل منذ ما يقرب من 20 عامًا، ووفقا للتقرير، فقد ترك منصبه في أكتوبر وانضم الآن إلى شركة تكنولوجيا الفضاء Vast، وفقاً لموقع 9to5mac.

تم تأكيد الخبر في منشور مدونة بواسطة Vast، في شركة أبل، أصبح راسل كلارك معروفًا بالعمل بشكل وثيق مع جوني إيف في تصميم العديد من المنتجات المهمة، مثل iMac، وiPod nano، وMacBook Pro، وMacBook Air، كما شارك في تطوير العديد من موديلات iPhone وiPad، وتم إدراج اسمه في أكثر من 1000 براءة اختراع لشركة Apple.

قبل شركة Apple، كان لدى راسل كلارك استوديو تصميم خاص به يخدم كبار العملاء مثل Nike وSwatch، وفي شركة Vast، سيعمل كمستشار لمساعدة الشركة في بناء فريق التصميم الصناعي الخاص بها، بالإضافة إلى تقديم "رؤى قيمة عبر جميع جوانب التصميم الصناعي في الشركة".

يقول فاست إن راسل كلارك ترك شركة أبل "لمتابعة مشاريع خاصة"، ومن المثير للاهتمام أن هذا هو الحال أيضًا بالنسبة للعديد من مصممي Apple المهمين الآخرين، مثل Jony Ive نفسه، الذي ترك شركة Apple في عام 2019 لفتح شركة التصميم الخاصة به، LoveFrom، وفي عام 2022، ترك خليفة إيف، إيفانز هانكي، الشركة أيضًا.

في الآونة الأخيرة، كشفت مصادر مجهولة لبلومبرج أن Tang Tan، نائب الرئيس الحالي لتصميم المنتجات في شركة Apple، سيترك الشركة في فبراير، وأصبح تان معروفًا بمساعدته في تحويل AirPods وApple Watch "إلى محركات نمو رئيسية" للشركة.

بالنظر إلى سجل السنوات الأخيرة، يبدو بالتأكيد أن هناك الكثير مما يجري في قسم التصميم في شركة Apple، ولم تعلق شركة آبل بعد على رحيل راسل كلارك.