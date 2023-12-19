الخبر الموثوق والدقيق بين يديك عبر واتساب

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بغداد - ياسين صفوان - قنوات واتساب أداة رسائل جماعية أحادية الاتجاه تتيح للمشرفين إرسال النصوص والصور ومقاطع الفيديو والملصقات واستطلاعات الرأي.

وأعلنت واتساب عن دليل ضمن التطبيق، قابل للبحث، يمكنك من خلاله العثور على هواياتك والمستجدات من المؤثريين ووكالات الاخبار المحلية والعالمية وغير ذلك.