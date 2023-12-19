تكنولوجيا: هاتف nubia Z60 Ultra ينطلق رسمياً بكاميرة أسفل الشاشة بدقة 12 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت nubia رسمياً عن هاتف nubia Z60 Ultra الذي شغل عدد من التسريبات مؤخراً، والذي يتضمن إعدادات كاميرة بأطوال بؤرية مختلفة، مع الجيل الخامس من تقنية الكاميرة أسفل الشاشة، ومعالج Snapdragon 8 gen 3.

يتميز nubia Z60 Ultra بتصميم يضم شاشة AMOLED بحجم 6.8 إنش، والتي تتميز بسطوع 1500 nit، وتدعم معدل تحديث 120Hz، كما تدعم معدل لمس 1200Hz، وتعتيم 2160Hz PWM.

وتأتي كاميرة السيلفي بتصميم مدمج أسفل الشاشة بدقة 12 ميجا بيكسل بحجم بيكسل 2.24μm بكثافة 400 بيكسل لكل إنش، كما يتم تعزيز آداء الكاميرة بتقنية الذكاء الإصطناعي.

كما يدعم nubia Z60 Ultra رقاقة معالج Snapdragon 8 gen 3، ويأتي بذاكرة عشوائية LPDDR5X، ومعايير UFS 4.0 في السعة التخزينية.

وتقدم nubia بعض المميزات التي تستهدف التركيز على الألعاب والتي تتضمن نظام تبريد أكبر وأعلى كفاءة لإستقرار حرارة الهاتف، كما يأتي بميزة “Game Space” و تقنية فائقة لثبات معدل الإطارات.

ويضم Z60 Ultra إعدادات مميزة للكاميرة مع تصميم غير تقليدي، والتي تتضمن مستشعر IMX800 بدقة 50 ميجا بيكسل رئيسي بفتحة عدسات f/1.6، بحجم مستشعر 1/1.49 إنش، وبعد بؤري 35مم.

كما يأتي المستشعر الثاني بدقة 50 ميجا بيكسل بحجم مستشعر 1/1.56 إنش وبزوايا عرض فائقة الإتساع بفتحة عدسات f/1.8 وتدعم الكاميرة 3 مستويات من التركيز التلقائي والتثبيت البصري، كما تدعم بعد بؤري 18مم.

ويأتي المستشعر الثالث OV64B بدقة 64 ميجا بيكسل بحجم مستشعر 1/2.0 إنش، بميزة التثبيت البصري، ودعم بعد بؤري 85مم، والتثبيت البصري، على أن تدعم الكاميرة التكبير البصري.

أيضاً ينطلق nubia Z60 Ultra بقدرة بطارية 6000 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 80W، ويتميز الهاتف بنظام تشغيل Android 14، وواجهة MyOS، ويأتي النموذج الرئيسي من الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت بسعر 599 دولار.

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