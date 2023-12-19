تكنولوجيا: هواوي تكشف عن جهاز Qingyun S520 بالجيل 12 من سلسلة معالجات Intel P

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت هواوي في السوق الصيني اليوم أحدث أجهزة الحاسب Qingyun S520 الذي يأتي بالجيل 12 من سلسلة معالجات Intel P، ويبدأ من سعر 635 دولار.

يتميز Huawei Qingyun S520 بتصميم معدني فائق التحافة، مع شاشة IPS LCD بحجم 14 إنش، ودقة عرض 1920 في 1080 بيكسل، كما يتميز بأبعاد 16:9، ويدعم تدرج لوني من sRGB بنسبة 100%، كما تدعم الشاشة نسبة سطوع 300 nit.

ويدعم جهاز الحاسب الدفتري الإنحناء بزاوية 180 درجة، كما يضم لوحة مفاتيح كاملة بإضاءة خلفية، مع لوحة لمس بتصميم كبير 120 في 72مم.

أيضاً ينطلق الجهاز بالجيل 12 من سلسلة معالجات Intel P، بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، ويتميز نموذج Core i5 بسعة تخزين 512 جيجا بايت في سعة SSD، بينما ينطلق نموذج Core i7 بسعة تخزين 1 تيرابايت في سعة SSD.

وفي تقنية الإتصال يدعم الجهاز تقنية WiFi 6، والبلوتوث 5.2، ويضم 2 من منافذ USB 3.2 Gen1 فئة A، ومنفذ USB C لدعم DisplayPort، كما يضم مدخل HDMI، ومدخل 3.5مم للسماعات، وRJ45 (Ethernet)، ويضم فتحة لبطاقة MicroSD.

أيضاً ينطلق Huawei Qingyun S520 بنظام تشغيل Windows 11 Home، ويضم بطارية بقدرة 56Wh، ويأتي بمحول شحن 65W، وينطلق الجهاز بسعر يبدأ من 635 دولار.

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