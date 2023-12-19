احصل على خلفيات Galaxy S24 Ultra المسربة على هاتفك الآن

هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra سيصدر في وقت قريب جدًا، وهو سيحمل تغييرات جديدة من سامسونج لأول مرة سنراها في هاتف سامسونج المحمول، نتحدث تحديدًا عن اطار الهاتف الذي سيتحول الى التيتانيوم بناء على تسريبات عديدة، وبما انه هاتف من سامسونج فكل شيء يتسرب حول الهاتف، حتى الخلفيات تسربت وهذا ما نحضره لكم في هذا المقال، خلفيات هات سامسونج جالاكسي اس 24 الترا الجديد التي تسربت وتبدو حقيقية بشكل كبير وقد تكون فعلًا هذه الخلفيات هي الحقيقية لهاتف سامسونج، فتعالى نتحدث عن ذلك.

خلفيات Galaxy S24 Ultra الجديدة

خلفيات هاتف سامسونج الجديد تبدو حقيقية رغم انها مُسربة، الصور المُسربة تُظهر الخلفيات كأنها قطع معدنية من التيتانيوم اللامع بمختلف الألوان بما يناسب لون الهاتف، فلذلك هناك 4 خلفيات مختلفة بـ4 الوان مختلفة ملائمة للون الهاتف الفعلي، لكن لدينا 4 خلفيات فقط الآن وهذا يعني ان هناك خلفيات اخرى اضافية ستصدر مع صدور الهاتف نفسه بما يناسب الوضع الليلي للهاتف، سامسونج ليست الشركة الفقيرة بالخلفيات، ويمكنك تحميلها بسهولة الآن من على موقعنا.

خلفيات الهاتف

تحميل الخلفيات

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