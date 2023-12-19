شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أدوبى تتخلى عن خطتها للاستحواذ على Figma مقابل 20 مليار دولار لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت شركة Adobe التخلى عن خطتها للاستحواذ على Figma مقابل 20 مليار دولار، حيث لم تتمكن الشركتان من إيجاد طريق واضح للحصول على موافقة الجهات التنظيمية في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبى.

لماذا تقوم Adobe بإلغاء عملية الاستحواذ؟ فى أعقاب الضغط التنظيمي المتزايد، توصلت الشركتان إلى حل، حيث اتفقتا بشكل متبادل على إنهاء اتفاقية الاندماج، وحل جميع جوانب إنهاء عملية دمج Adobe-Figma.

وقد خضعت الصفقة التي تم الإعلان عنها العام الماضي لتدقيق شديد من قبل الجهات التنظيمية بسبب حجمها وتأثيرها على المنافسة، وكانت وزارة العدل الأمريكية تدرس صفقة Adobe وFigma طوال عام 2023، وبدأت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي تحقيقات متعمقة بشأن عملية الاستحواذ، وذكرت النتائج أن الاندماج سيقضي على المنافسة بين اثنين من المنافسين الرئيسيين.

وقررت شركة Adobe عدم تقديم أي حلول محتملة لهيئة أسواق المال فيما يتعلق باستحواذها على شركة البرمجيات Figma، لا يمكن معالجة مخاوف هيئة أسواق المال من خلال أي علاج واقعي، وفقًا لشركة Adobe، والتقت Adobe وFigma مع مسؤولي وزارة العدل الأسبوع الماضي للحصول على الموافقة على اندماجهما وسط دعاوى قضائية محتملة من وزارة العدل الأمريكية.

وكانت المفوضية الأوروبية قد حذرت شركة Adobe من أن عملية الاستحواذ قد تقلل من المنافسة في الأسواق العالمية لبرامج التصميم التفاعلية والإبداعية. وقد أشارت شركة Adobe إلى أنها ستقدم الحلول الممكنة، لكن الأمر لم يعد كذلك.

وقال شانتانو ناراين، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Adobe في بيان: "Adobe وFigma يختلفان بشدة مع النتائج التنظيمية الأخيرة، لكننا نعتقد أنه من مصلحتنا المضي قدمًا بشكل مستقل"، "بينما تشاركت Adobe وFigma رؤية لإعادة تعريف مستقبل الإبداع والإنتاجية بشكل مشترك، إلا أننا لا نزال في وضع جيد للاستفادة من فرصنا الهائلة في السوق ومهمتنا لتغيير العالم من خلال التجارب الرقمية المخصصة."