تكنولوجيا: سامسونج تعزز “النمط الليلي” في كاميرة Galaxy S24 Ultra

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتوالى التسريبات التي تقدم مزيد من التفاصيل حول سلسلة Galaxy S24 القادمة، ولقد أوضحت أحدث التسريبات خطط سامسونج لتعزيز النمط الليلي في كاميرة Galaxy S24 Ultra، مع تحسين تقنية الذكاء الإصطناعي في المستشعر الرئيسي المميز بدقة 200 ميجا بيكسل.

بدأت العملاق الكوري في الإستعداد للحدث المقرر عقده الشهر المقبل للإعلان الرسمي عن جيل جديد من هواتف Galaxy S.

ولقد كشف موقع “Ice Universe” اليوم عن تفاصيل جديدة حول كاميرة إصدار Ultra بشكل خاص، والتي تتضمن عدد من الترقيات تشمل تحسين النمط الليلي في التصوير، مع خوارزمية للذكاء الإصطناعي تدعم المستشعر الرئيسي في هذا الإصدار.

من جانب أخر أشارت تقارير سابقة إلى أن هاتف Galaxy S24 Ultra يتوفر بنموذج واحد فقط يضم رقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 3، على عكس الإصدارات الأخرى التي تتوفر باثنان من النماذج بين رقاقة سامسونج ورقاقة كوالكوم.

كما أكدت تسريبات سابقة على أن التحسينات المقدمة من سامسونج في الكاميرة ستعمل على تحسين جودة عرض الصور خلال عملية المعالجة، كما سيتاج للمستخدم أيضاً تعديل الصور لاحقاً من خلال ميزة “Photo Remaster”.

أيضاً من بين التحسينات المتوقعة في الكاميرة فلتر “Neutral Density” الذي يقدم من خلال تطبيق “Expert RAW”.

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