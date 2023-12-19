تكنولوجيا: سامسونج تكشف عن مستشعرات ISOCELL Vizion 63D وVizion 931

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت سامسونج عن اثنان من المستشعرات الجديدة من مجموعة “ISOCELL Vizion”، والتي تتضمن مستشعر ToF، مع مستشعر مصراع شامل.

اطلقت سامسونج اليوم مستشعر ISOCELL Vizion 63D وهو أحدث مستشعرات ToF، وهو أول مستشعر يأتي بمعالج ISP مدمج لإستشعار العمق دون الحاجة إلى شريحة إضافية، كما يدعم هذا التصميم خفض إستهلاك الطاقة بنسبة 40% مقارنة بمستشعر Vizion 33D السابق.

ويمكن للمستشعر إلتقاط معلومات للعمق 320 × 240 بيكسل بمعدل 60 إطار لكل ثانية، ويعد هذا الإصدار مستشعر ToF غير مباشر، حيث يعمل على قياس تحول الإضاءة المنبعثة إلى المستقبل، لدفع قياسات أكثر دقة، ويتميز المستشعر بحجم 1/6.4 إنش، وحجم بيكسل 3.5µm.

أيضاً يرتكز المستشعر على تقنية BST، لذا يتميز المستشعر بحساسية أعلى لضوء الأشعة تحت الحمراء المستخدمة في المستشعر.

ومن المتوقع أن يدعم مستشعر ISOCELL Vizion 63D تطبيقات الروبوتات الخدمية، والصناعية، إلى جانب دعم أجهزة XR في تقنية التعرف على الوجه.

أيضاً قدمت سامسونج مستشعر المصراع الشامل ISOCELL Vizion 931 والذي يعمل على إلتقاط جميع وحدات البيكسل دفعة واحدة دون أي تشويه.

ويتميز المستشعر بدقة 640 في 640 بيكسل، ويمكن لهذا المستشعر أن يدعم تقنية مسح قزحية العين، مع دعم إدراك الإيماءات في أجهزة الواقع المختلط.

يذكر أن سامسونج بدأت في دفع العينات الأولية من المستشعرات الجديدة للشركات المصنعة إستعداداً لدفع المستشعرات في الجيل الجديد من الأجهزة.

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