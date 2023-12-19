شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد حظر ساعة Apple Watch 9.. أسباب تدفعك لاستخدام Series 8 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد فرض الحظر الأمريكي على Apple Watch Series 9 وUrtla 2 بدءًا من هذا الأسبوع، قد يتوقف توفر أحدث الأجهزة القابلة للارتداء من الشركة، ولكن وسط حالة عدم اليقين هناك فرصة للنظر في فوائد شراء Apple Watch Series 8 أو إصدار أقدم.

ووفقاً لموقع 9to5mac، هناك العديد من الأسباب التي تجعلك تفكر في سبب كون Apple Watch Series 8 اختيارًا رائعًا.

هناك العديد من القدرات الجديدة الأساسية لـ Apple Watch Series 9 منها، إمكانية الوصول إلى البيانات الصحية من خلال Siri، وشاشة أكثر سطوعًا، وتعد Siri الموجودة على الجهاز أسرع، ولكن من السهل استخدام جهاز iPhone الخاص بك للتحقق من هذه التفاصيل.

يمكن أن يكون التحكم بإيماءات النقر المزدوج أمرًا مريحًا، ولكن يمكنك تمكين ميزة مشابهة جدًا على أي ساعة Apple Watch.

توفر الشاشة الجديدة سطوعًا يصل إلى 2000 شمعة في المتر المربع، ويعد هذا قفزة بنسبة 100% من 1000، ولكن ربما تكون معتادًا بالفعل على 1000 شمعة في المتر المربع من جميع الطرز السابقة.

إشارة أخرى إلى أن السلسلة 9 مقابل 8 لا تختلف كثيرًا من حيث الأداء – ولم تشارك Apple مقياسًا محددًا لمدى سرعة مقارنة S9 SoC بـ S8.

عند النظر إلى الميزات الرئيسية لأجهزة Apple القابلة للارتداء، ستحصل على كل شيء باستثناء الميزات الثلاثة المذكورة أعلاه مع Apple Watch Series 8.

اعتمادًا على مدة استمرار حظر Apple Watch Series 9 وUrtla 2 في الولايات المتحدة، قد يتضاءل توفر التصميمات المختلفة، وقد يعني اختيار السلسلة 8 أو الإصدارات الأقدم عدم الاضطرار إلى التنازل عن النمط الذي تفضله.

وبطبيعة الحال، يظل التصميم الفعلي لأجهزة Apple Watch Series 9 مطابقًا للسلسلة 8 والإصدارات الأقدم، لذلك لن يفوتك أي شيء هناك، كما يمكنك توفير مبلغ جيد من خلال شراء الجيل السابق من Apple Watch، في كثير من الحالات، يكون هذا خصمًا يصل إلى 30%+.

ومع ذلك، إذا كنت ترغب في استخدام Series 9 وتريد واحدًا على المدى القصير، فستحتاج إلى القيام بذلك عاجلاً وليس آجلاً.