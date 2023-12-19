تكنولوجيا: مرسيدس-بنز تضع معايير جديدة للسيارات الكهربائية مع 2024 Mercedes-Benz EQS

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد مرسيدس-بنز للمنافسة في سوق السيارات الكهربائية مع 2024 AMG EQS التي تنتقل بصناعة السيارات الكهربائية إلى مستوى جديد يجمع بين التصميم الفاخر والآداء الأعلى.

بين التصميم الفاخر والإستهلاك الأقل للطاقة و الآداء الأعلى تضع Mercedes-Benz معايير جديدة في صناعة السيارات الكهربائية التي تنطلق في 2024.

ويتضمن خط إنتاج 2024 AMG EQS الجديد EQS 450 Plus، وEQS 450 4Matic، وأيضاً EQS 580 4Matic، ويتميز إصدار EQS 450 Plus بدعم قطع مسافة 352 ميل.

بينما تدعم EQS 450 4Matic وEQS 580 4Matic قطع مسافة 345 ميل، أيضاً تم تعزيز نطاق AMG EQS 4Matic Plus بنسبة 10% أو من 277 إلى 305 ميل.

وتؤكد Mercedes-Benz على أن السيارات تجمع بين التصميم الفاخر والآداء، كما تدعم 2024 AMG EQS إستهلاك أقل للطاقة بنسبة 6%، لذا تم تحسين كفاءة إستهلاك الطاقة.

يذكر أن شركة مرسيدس لم تكشف بشكل رسمي عن أسعار الجيل الجديد من السيارات الكهربائية 2024 AMG EQS حتى الآن.

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