شكرا لقرائتكم خبر عن "سدايا" تتيح التسجيل في معسكرات "تعلم الآلة ML".. رابط التقديم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) اليوم، عن فتح باب التسجيل في المرحلة الثالثة من معسكرات (تعلم الآلة ML)؛ لتدريب 200 شخص من المؤهلين والمهتمين بالمجالات التقنية.

وذلك عبر 4 معسكرات ستُنَفذ عن بُعد؛ بهدف بناء وتطوير قدرات المختصين في مجالات تعلم الآلة.

ويبدأ التسجيل في المرحلة الثالثة من المعسكرات اليوم ويستمر لمدة أسبوع، بينما ينطلق التدريب في 31 ديسمبر 2023 ويستمر لمدة أربعة أسابيع.

شروط التقديم في معسكر سدايا

ويتلقى المتدرب المعرفة في: أسس علوم البيانات، وإطلاق إمكانات البيانات، وأساسيات تعلم الآلة، وتحليل الانحدار المتقدم، وأسس التصنيف، وتقنيات تعلم الآلة المتقدمة، والتحقق واختبار النموذج الإحصائي، وتحسين نماذج تعلم الآلة، فضلاً عن تأهيل المتدربين للحصول على شهادة احترافية في المجال.

ويشترط للقبول في المعسكرات أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومن أصحاب التخصصات التقنية أو المهتمين بها ممن ينطبق عليهم متطلبات القبول كالإلمام بلغة برمجة بايثون، معرفة بالإحصاء والرياضيات واللغة الإنجليزية.

رابط التقديم في معسكر سدايا

ويمكن للراغبين بالانضمام إلى المعسكرات التسجيل عبر هذا الــــــرابـــــط.

وأكدت "سدايا" أن إطلاق هذه المعسكرات يأتي ضمن جهودها في تعزيز التعلم وبناء القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في الارتقاء بالمملكة إلى الريادة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي؛ بوصفها المرجع الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة.