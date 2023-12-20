شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تحتاج معرفته عن تغريم جوجل 700 مليون دولار بسبب التطبيقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت Alphabet، الشركة الأم لـ"جوجل"، دفع 700 مليون دولار وإجراء بعض التغييرات على متجر Play Store في إطار محاولتها حل شكوى مكافحة الاحتكار التي رفعها العملاء والمدعون العامون في الولايات الأمريكية الخمسين، والتي زعمت أن متجر Google Play لديه موقع غير قانوني يتعلق باحتكار سوق تطبيقات أندرويد.

وفي عام 2021، قدم المدعون العامون في الولايات المتحدة شكوى تزعم أن جوجل استخدمت أساليب مانعة للمنافسة لمنع المنافسة والتأكد من إجبار المطورين على استخدام متجر جوجل بلاي للوصول إلى المستخدمين، وبالإضافة إلى ذلك، تم اتهام جوجل بتضخيم أسعار تطبيقات أندرويد في دعوى جماعية منفصلة نيابة عن ما يقرب من 21 مليون مستهلك، بدعوى أن الشركة تحصل على ما يصل إلى 30٪ من معاملات Play.

وقال ويلسون وايت، نائب الرئيس للشؤون الحكومية والسياسة العامة في جوجل، في بيان له، إن التسوية “تعتمد على اختيار ومرونة أندرويد، وتحافظ على حماية أمنية قوية، وتحتفظ بقدرة جوجل على التنافس مع صانعي (أنظمة التشغيل) الآخرين”، والاستثمار في نظام Android البيئي للمستخدمين والمطورين.

غرامة جوجل

وسيتم وضع مبلغ 630 مليون دولار من أصل 700 مليون دولار في صندوق تسوية، والذي سيتم توزيعه لصالح المستهلكين وفقًا لخطة وافقت عليها المحكمة، وسيدفع أيضًا 70 مليون دولار في صندوق تستخدمه الولايات، ويمكن للمطورين الآن استخدام أنظمة فوترة بديلة، والتحميل الجانبي الأسهل على Android، ولم يعد متجر Play إلزاميًا

وسيكون لدى المطورين الآن خيار استخدام نظام فوترة بديل لخيار فوترة Google Play، مما سيؤدي إلى تقليل العمولة بنسبة 4 في المائة، وقد تم تجربة النظام الجديد منذ أكثر من عام في مناطق مختلفة، وسيتمكن المطورون أيضًا من عرض خيارات تسعير مختلفة داخل التطبيق عندما يقوم المستخدم بإجراء عملية شراء رقمية.

وتعمل Google أيضًا على تبسيط عملية التحميل الجانبي لنظام أندرويد حتى يتمكن المستخدمون من تنزيل التطبيقات مباشرةً من مواقع المطورين دون الحاجة إلى متجر Play،كما أنه يغير اللغة التي تُعلم المستخدمين بالمخاطر المحتملة لتنزيل التطبيقات مباشرة من الويب لأول مرة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمصنعي المعدات الأصلية الاستمرار في تزويد المستخدمين بخيارات لاستخدام Play أو متجر تطبيقات آخر، ولن يطلبوا موافقة Google قبل التحميل المسبق لمتجر تطبيقات تابع لجهة خارجية، ويمكنهم أيضًا اختيار تخطي Play Store تمامًا.

وفي Android 14، ستكون المتاجر البديلة قادرة على التعامل مع تحديثات التطبيقات المستقبلية وتكون مسؤولة عنها، بما في ذلك عمليات تثبيت التحديثات التلقائية التي يمكن أن تحدث عند عدم استخدام التطبيق، وسيتم تنفيذ التغييرات بمجرد الموافقة رسميًا على التسوية من قبل المحكمة الجزئية الأمريكية بالمنطقة الشمالية من كاليفورنيا.

وفي العام الماضي، دفعت جوجل 90 مليون دولار لمطوري التطبيقات الصغيرة، لتسوية مزاعمهم المتعلقة بمكافحة الاحتكار، وقامت جوجل أيضًا بتسوية قضية مكافحة الاحتكار مع Match Group، التي تمتلك Tinder وHinge، قبل المحاكمة في وقت سابق من هذا العام.

ومع ذلك، استمرت دعوى مكافحة الاحتكار التي رفعتها Epic في المحاكمة، التي خسرتها Google، حيث انحازت هيئة المحلفين إلى Epic، مستبعدة كون متجر Play احتكاريًا، وقالت جوجل إنها ستطعن في الحكم، وقد علق تيم سويني، الرئيس التنفيذي لشركة Epic، على عرض التسوية الذي قدمته Google، حيث كتب: "تسوية المدعي العام للدولة تعد ظلمًا لجميع مستخدمي ومطوري Android."