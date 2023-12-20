شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه ميزة Package Tracking in Gmail وكيف تستفيد منها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت Google ميزة Package Tracking in Gmail" العام الماضي، والآن، يتلقى ميزتين جديدتين لجعله أكثر فعالية وإفادة للمستخدمين، حيث أفاد موقع 9to5Google أن ميزة تتبع الطرود في Gmail يمكنها الآن عرض إشعارات أكثر وضوحًا داخل Gmail إلى جانب معلومات إضافية مثل سياسة الإرجاع.

تحديث ميزة تتبع حزم Gmail: ما الذي تغير؟ يمكن لـ Gmail الآن عرض تفاصيل تتبع الحزمة في الجزء العلوي من البريد الإلكتروني في شعار باللون البني/الأصفر أسفل سطر الموضوع مباشرة، وبصرف النظر عن ذلك، فإنه سيتم أيضا إظهار تفاصيل التأخير حول تلك الحزمة.

ميزة أخرى تمت إضافتها هي أنه بمجرد وصول الطرد، ستقوم بطاقة تتبع الطرد في الأعلى بتغيير تفاصيل سياسة الإرجاع بالإضافة إلى رابط لقراءة المزيد من التفاصيل حول سياسة الإرجاع الخاصة بالمنصة.

تفاصيل الطرح بدأت Google بالفعل في طرح الميزة على كل من سطح المكتب والهاتف المحمول، ومن المتوقع أن تصبح متاحة في الأيام المقبلة.

خطوات تمكين تتبع الطرود في Gmail إن ميزة تتبع حزم Gmail متاحة بالفعل حيث تم إطلاقها العام الماضي. ومع ذلك، قد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تصبح الميزات الجديدة متاحة لجميع المستخدمين.

يتم إيقاف تشغيل الميزة افتراضيًا في Gmail، وإذا كنت تريد استخدام هذه الميزة، فإليك الخطوات التي يتعين عليك اتباعها:

افتح Gmail وتوجه إلى إعدادات Gmail

الآن اضغط على عام

ابحث عن ميزة تتبع الطرود وحدد مربع الاختيار الموجود أمام "تشغيل تتبع الطرود - ستشارك Google أرقام التتبع لطرودك مع شركات الشحن. وستحصل على تحديثات الحالة هنا في Gmail."

وأيضًا، لكي تعمل الميزة، يجب أن يكون حساب Gmail الخاص بك هو الحساب المرتبط بمنصة التسوق للإشعارات.