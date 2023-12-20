شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تتعاون مع TomTom لجلب الذكاء الاصطناعى التوليدى إلى السيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة TomTom للتو عن "مساعد سيارات تحادثي متكامل تمامًا ومدعوم بالذكاء الاصطناعي" والذي من المفترض أن يبدأ في الظهور في منصات المعلومات والترفيه فى لوحة القيادة فى المستقبل القريب، وفقا لتقرير engadget.

وأصدرت الشركة بعض المطالبات الجريئة للذكاء الاصطناعى، قائلة إنها ستوفر "تفاعلًا صوتيًا أكثر تطورًا" وتسمح للمستخدمين بالتحدث بشكل طبيعي للتنقل، والعثور على نقاط التوقف على طول الطريق، والتحكم في الأنظمة الموجودة على متن الطائرة، وفتح النوافذ وأى شيء آخر تجد حينها تقريبًا نفسك أثناء القيادة.

ودخلت الشركة، المشهورة بمنصات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، في شراكة مع مايكروسوفت لتطوير مساعد الذكاء الاصطناعي هذا، وتستفيد هذه التقنية من نماذج اللغة الكبيرة لـ OpenAI، بالإضافة إلى منتجات مايكروسوفت مثل Azure Cosmos DB وAzure Cognitive Services.

Cosmos DB هي قاعدة بيانات متعددة النماذج والخدمات المعرفية وهى مجموعة من واجهات برمجة التطبيقات (APIs) للاستخدام في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لذلك يجب أن يكون هذا مساعدًا قادرًا يستمد من أحدث التطورات.

ويعد TomTom بأن المساعد الصوتي سوف يندمج في مجموعة متنوعة من الواجهات التي تقدمها شركات تصنيع السيارات الكبرى، مشيرًا إلى أن شركة السيارات ستحتفظ بملكية علامتها التجارية، لذلك يمكن أن يبدأ هذا في الظهور في السيارات من مجموعة واسعة من الشركات المصنعة.

ولم تعلن الشركة عن أي شراكات نهائية مع شركات تصنيع السيارات المعروفة، ولكن سيتم دمج التكنولوجيا في Digital Cockpit المملوكة لشركة TomTom، وهى عبارة عن منصة معلومات ترفيهية مفتوحة وموحدة داخل السيارة.