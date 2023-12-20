شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين هاتف iPhone 11 و iPhone XS والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة أبل عن سلسلة iPhone 11 منذ بضع سنوات تقريباً، حيث يعد هاتف iPhone 11 من أبل واحدًا من أبرز الهواتف التى تم إطلاقها، إذ تضمن مجموعة من التحسينات والترقيات في وقتها والعديد من الالوان المميزة في ذلك الوقت، لذا نعقد فيما يلى مقارنة بينه وبين هاتف iPhone XS:

iPhone 11

الشاشة: 6.1 بوصة

دقة الشاشة: تبلغ 1792 × 828بيكسل.

نوع الشاشة: شاشة OLED

المعالج: معالج A13 Bionic

الرام: 4 جيجابايت.

مساحة الذاكرة: 64 جيجابايت.

نظام التشغيل: نظام iOS 14

الكاميرا الخلفية: كاميرا مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل لكلا منها.

الكاميرا الأمامية: بدقة 12 ميجابيكسل.

البطارية: بقوة 3110 mAh

هاتف iPhone XS

الشاشة: شاشة 5.8 بوصة.

نوع الشاشة: شاشة OLED.

دقة الشاشة: بدقة 2436 × 1125 بيكسل.

المعالج: معالج Apple A12 Bionic .

الذاكرة الداخلية:بمساحة 256GB.

نظام التشغيل: iOS (14.x) .

البطارية: بقوة 2659 mAh.

الكاميرا الخلفية: مزدوجة 12 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: بقوة 7 ميجابكسل.