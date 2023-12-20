تكنولوجيا: عقوبات أمريكا تعرقل الجهود الصينية لتطوير الرقائق الإلكترونية

وقال ني تاو مؤسس موقع "سى ان روبوبيديا" الذي يعنى بالأتمتة والروبوتات لوكالة فرانس برس: "تنبئنا هذه الحادثة (على بابا) بأن القيود الأمريكية على توريد الرقائق لشركات التكنولوجيا الصينية ستكون قادرة على تعطيل القرارات اللاحقة المتعلقة بالأعمال".

وأضاف: "هذا تنبيه قاسٍ بأن عليهم تسريع تعديل عملياتهم لتعويض أزمة الانخفاض في الرقائق التي ستصبح أكثر حدة مع مرور الوقت".