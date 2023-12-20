شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أبرز مميزات ساعة Apple Watch 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت شركة Apple تحديثات قليلة على تشكيلة Apple Watch في عام 2023، ولكن من المتوقع أن تتضمن نماذج Apple Watch لعام 2024 مجموعة ميزات جديدة ستجعلها أكثر جاذبية للمستهلكين، حسبما قال مارك جورمان من بلومبرج اليوم في رسالته الإخبارية Power On، وفقاً لموقع macrumors.

سيحتوي طراز Apple Watch واحد على الأقل على مظهر محدث، وعلى الرغم من أن Gurman لم يحدد ذلك، فقد تكون ساعة Apple Watch القياسية هي التي تحصل على تحديث في التصميم، وقدمت شركة Apple للتو Apple Watch Urtla في عام 2022، وبينما توجد شائعات عن شاشة microLED أكبر لهذا الجهاز، تشير المعلومات الحالية إلى أن Apple لن تكون مستعدة لإضافة microLED حتى عام 2025 أو 2026.

وفي تقارير سابقة، قال جورمان إن شركة آبل تعمل على تحديث مهم بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لساعة ، وتم الإعلان عن ساعة Apple Watch في سبتمبر 2014، لكن لم يتم إطلاقها حتى أبريل 2015، لذا فمن غير الواضح قليلاً ما إذا كانت "الذكرى السنوية العاشرة" ستصادف عام 2024 أم 2025، ومن المقرر أن يتم إطلاق "Apple Watch Series 10" في عام 2024، ومع إشارة جورمان إلى تحديث التصميم في العام المقبل، فقد يكون هذا هو نموذج "الذكرى السنوية".

يمكن أن تشتمل ساعة Apple Watch المحدثة على تصميم أنحف بالإضافة إلى آلية مغناطيسية جديدة لتوصيل الأربطة، لكن الميزات الصحية قد تكون أكثر جاذبية للعملاء، يقول جورمان إنه يمكننا أن نتوقع أن يتمكن إصدار الجيل التالي من Apple Watch من اكتشاف ارتفاع ضغط الدم وانقطاع التنفس أثناء النوم، وهي الحالات التي تؤثر على ملايين الأشخاص.

سيتم الكشف عن ارتفاع ضغط الدم من خلال مراقبة ضغط الدم التي يتم إجراؤها على المعصم، وهو إنجاز هندسي بارز، وقال جورمان في نوفمبر إن ساعة أبل ستكون قادرة على إخبار مرتديها إذا كان ضغط الدم يتجه نحو الأعلى حتى يتمكن من إبلاغ أخصائي طبي بالنتائج، لكنها لن توفر قياسات محددة للضغط الانقباضي والانبساطي، وقد تتمكن النسخة المستقبلية من التكنولوجيا من توفير قراءات دقيقة.

سيتم اكتشاف انقطاع التنفس أثناء النوم من خلال قياسات النوم وأنماط التنفس، مما يسمح للمستخدمين بمعرفة ما إذا كانت الحالة موجودة أم لا، وغالبًا ما يتطلب اكتشاف انقطاع التنفس أثناء النوم دراسة النوم في مركز النوم أثناء الليل، لذلك يمكن لـ Apple Watch تخفيف بعض الصعوبات في الحصول على التشخيص، وقد تمر الحالات الخفيفة من انقطاع التنفس أثناء النوم دون أن يلاحظها أحد، مما يعني أن التحذيرات المنزلية حول هذه الحالة قد تسمح للأشخاص الذين لا يعرفون أنهم مصابون بالحصول على المساعدة وتحسين نومهم.

تقوم Apple بتحديث Apple Watch على أساس سنوي، لذلك يمكننا أن نتوقع ظهور النموذج الجديد في سبتمبر 2024 تقريبًا جنبًا إلى جنب مع تشكيلة iPhone 16.