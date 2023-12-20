شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية تغيير إعدادات 5G لتحسين عمر البطارية أو سرعات أعلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توسعت خدمة 5G الخلوية بشكل كبير عبر شركات النقل الأمريكية في العامين الماضيين وتعمل مع iPhone 12-15 وSE 3، وتستخدم Apple إعداد "Auto5G" كإعداد افتراضي يهدف إلى منح المستخدمين التوازن بين سرعة الشبكة والبطارية، ولكن يمكنك أيضًا إدارة الإعدادات يدويًا لتحسين ما تحتاجه في لحظة معينة. تابع لمعرفة كيفية تشغيل/إيقاف تشغيل 5G على iPhone، وفقاً لموقع 9to5mac.

إذا كنت مهتمًا بنوع أداء 5G الذي ستراه مع جهاز iPhone الخاص بك، فسيختلف ذلك اعتمادًا على المكان الذي تعيش فيه وشركة الاتصالات الخاصة بك،

ومع ذلك، فإن iPhone 15 Pro وPro Max أسرع قليلاً من حيث السرعات الخلوية، حيث يُظهر iPhone 15 Pro Max سرعات تنزيل أسرع بنسبة 96% مقارنةً بـ 14 Pro Max.

يتم تشغيل 5G افتراضيًا مع أجهزة iPhone المتوافقة، ولكن لن يتم استخدامها بشكل دائم (حتى لو كانت متوفرة)، يستخدم ما تسميه Apple "وضع البيانات الذكية" الذي يحاول تلقائيًا تحقيق أفضل توازن بين 5G/LTE وعمر البطارية، حتى أن شركة Apple تقول إنها تأخذ في الاعتبار خطة البيانات الخاصة بك.

داخل الإعدادات الخلوية، يمكنك اختيار تشغيل/إيقاف 5G على iPhone يدويًا لتحسين السرعة أو عمر البطارية.

كيفية تشغيل/إيقاف 5G على iPhone

1- توجه إلى تطبيق الإعدادات على جهاز iPhone الخاص بك (5G متاح على iPhone 12-15 وSE 3).

2- اضغط على شبكة الجوال.

3- اختر خيارات البيانات الخلوية.

4- اضغط على الصوت والبيانات.

باستخدام G5 Auto كإعداد افتراضي، يمكنك اختيار 5G لاستخدامه في أي وقت يكون متاحًا فيه للحصول على سرعات أعلى، وبدلاً من ذلك، إذا كنت تريد إيقاف تشغيل 5G تمامًا، فإضغط فوق LTE لتحسين عمر البطارية، ويمكنك أيضًا الضغط فوق "وضع البيانات" في الإعدادات الخلوية واختيار "السماح بمزيد من البيانات على 5G" للحصول على فيديو عالي الجودة للبث وأشياء مثل FaceTime، والعكس، وضع البيانات المنخفضة عندما تريد الحفظ.