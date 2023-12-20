شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تتيح فترة سماح عام آخر لوحدات تحكم Stadia لتحويلها إلى بلوتوث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمنح جوجل أي شخص لديه وحدة تحكم Stadia تعمل بشبكة WiFi فقط لمدة عام إضافي تقريبًا لتحويلها إلى Bluetooth، وكان الموعد النهائي للقيام بذلك في السابق حتى نهاية هذا العام، لكن جوجل تمدده الآن حتى 31 ديسمبر 2024، وفقا لتقرير engadget.

وقامت شركة جوجل بإلغاء خدمة الألعاب السحابية Stadia في بداية هذا العام، وحصل معظم العملاء الذين اشتروا الألعاب الرقمية من خلال متجر جوجل على المبالغ المستردة، ولكن بعض الأجهزة المادية مثل وحدة تحكم Stadia التي تتصل مباشرة بشبكة WiFi، لا تزال موجودة، وسيؤدي تمكين Bluetooth على وحدات تحكم Stadia إلى السماح للأشخاص باستخدامها مع أي أجهزة أخرى مثل أجهزة الكمبيوتر الشخصية أو أجهزة Mac أو الهواتف أو الأجهزة اللوحية، وهذا يمكن أن يمنع النفايات الإلكترونية.

ويعد تحويل وحدة التحكم الخاصة بك إلى Bluetooth أمرًا دائمًا، ويستغرق الأمر حوالي ثلاث دقائق ويتطلب كابل USB وفقًا لجوجل، ولإقران وحدة تحكم Stadia بالبلوتوث تحتاج إلى الضغط مع الاستمرار على الزر Y وStadia لمدة ثانيتين على الأقل.

وستعرف أن وحدة التحكم قد دخلت "وضع الإقران" عندما يومض ضوء الحالة باللون البرتقالي، وإذا كنت تواجه مشكلات في إنشاء اتصال، تنصح جوجل بالتأكد من شحن وحدة التحكم لمدة 30 دقيقة على الأقل.