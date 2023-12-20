شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء: وضع مظلة ضخمة للشمس يساعد فى مكافحة تغير المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر تقرير سبيس أنه تم تشكيل مجموعة لدراسة وتعزيز مظلة شمسية فضائية للمساعدة فى درء تغير المناخ العالمى.

ونوقشت هذه الفكرة لسنوات، لكن مؤسسة Planetary Sunshade تصدر أوراقًا تدعم الفكرة وتسلط الضوء على التطبيق العملي لهذا النهج.

وتنصح المؤسسة بأن المظلة الكوكبية يمكن أن تكون الحل الأفضل لإدارة الإشعاع الشمسي وينبغي النظر إليها على أنها جزء أساسي من الجهود العالمية لمواجهة تغير المناخ المستمر على الأرض.

وقالت ،إن التراجع عن أسوأ الاثار لتغير المناخ قد يعتمد على ثلاث ركائز: خفض الانبعاثات، وإزالة ثاني أكسيد الكربون، وإدارة الإشعاع الشمسي.

وهناك اتفاق دولي للسعي للحفاظ على متوسط ​​درجة حرارة العالم من الارتفاع فوق 1.5 درجة مئوية (2.7 درجة فهرنهايت) فوق المتوسطات الحالية، لكن الحقيقة الباردة هي أنه كلما انخفض متوسط ​​ارتفاع درجة الحرارة، قلت التأثيرات المناخية.

ومع ذلك، أفاد الباحثون في مجال تغير المناخ أن كوكبنا قد يتجاوز 1.5 درجة مئوية في العقد المقبل، وفي هذه الأثناء، تتزايد الآن حوادث الطقس المتطرف، واتجاهات ارتفاع مستوى سطح البحر، والحرائق واسعة النطاق، إلى جانب ذوبان القمم الجليدية.

ويقترن بهذه العلامات التحذيرية الضغوط السياسية الرامية إلى مواجهة كارثة تغير المناخ.

كوكب صالح للعيش

مورجان جودوين هو المدير التنفيذي لمؤسسة Planetary Sunshade Foundation، أما بالنسبة للأسباب التي تدفع المجموعة إلى متابعة هذه المبادرة، فإن جودوين واضح في أن استراتيجيات إزالة الكربون الحالية ضرورية، لكنها غير كافية لكوكب صالح للعيش.

وإزالة الكربون هي تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عن طريق استخدام مصادر طاقة منخفضة الكربون لتحقيق إنتاج أقل من الغازات الدفيئة المتخللة ، والغلاف الجوي للأرض

"لتجنب أسوأ تأثيرات تغير المناخ، يجب على العالم أن يتخلص تدريجياً بسرعة من استخدام الوقود الأحفوري، وإزالة جيجا طن من الكربون من الغلاف الجوي، والحد من الإشعاع الشمسي الوارد.

وقال جودوين لموقع سبيس دوت كوم ، إنه من بين جميع الطرق التي تم طرحها للحد من الإشعاع الشمسي، تتمتع المظلة بالعديد من المزايا التي تستحق الاستثمار في هذا المفهوم.

استراتيجيات البناء

توصف بأنها "بنية ضخمة" وفي الفضاء، سيتم تركيب مظلة عند نقطة الشمس الأرض تسمى لاغرانج-1، وبمجرد تطبيقه يمكن أن يقلل من التأثير الإشعاعي حبس الحرارة في الغلاف الجوي بسبب انبعاثات الغازات الدفيئة عن طريق عكس ضوء الشمس مرة أخرى إلى الفضاء.

وتشير المؤسسة إلى إمكانية إنشاء مظلة شمسية كوكبية، وذلك بالاعتماد على تقنية الشراع الشمسي الأولية التي تم استخدامها بالفعل، وأدى التقدم التكنولوجي السريع لأنظمة الإطلاق الفضائية إلى انخفاض سريع في تكلفة إرسال المواد والأشخاص إلى الفضاء، مما أدى إلى تغيير نطاق ما هو ممكن."

وفقًا للمؤسسة، هناك استراتيجيتان محتملتان لبناء المظلة ونحن نتبع كلا الخيارين، ونعتقد أنه إذا تم بناء مظلة كوكبية، فإن المراحل الأولية للبناء ستكون عبارة عن بنية تطلق من الأرض بينما ستستخدم المراحل اللاحقة الموارد الفضائية والبناء في الفضاء ، يوضح موقع المجموعة.

عدم التدخل فى الطبيعة الأم؟

ولكن هناك من يتمسكون بالاعتقاد القائل: "لا ينبغي أن تخدع الطبيعة الأم .

يرد جودوين بالإشارة إلى أن البشر يعبثون بالطبيعة الأم على نطاق واسع من خلال الممارسات الصناعية التي تجيزها الدولة والتي تدعمها الدولة في كثير من الأحيان.

"إن بقاءنا كحضارة يعتمد على قدرتنا على تغيير كيفية تفاعلنا مع كوكبنا بحكمة وقصد". قال جودوين.

وقال جودوين إنه في الواقع، نشر البيت الأبيض في العام الماضي تقريرًا بتكليف من الكونجرس حول مسارات حوكمة الهندسة الجيولوجية، وهي وثيقة تأخذ "خطوة صغيرة ولكنها قوية إلى الأمام". وأضاف، إلى إنشاء إطار لمزيد من الاستثمار في أبحاث الهندسة الجيولوجية.

عدم اليقين والمخاطر والتحديات

في وقت سابق من هذا العام، أصدرت اللجنة العالمية لإدارة المخاطر الناجمة عن تجاوز المناخ («لجنة تجاوز المناخ») تقريرها.

وأوصت هذه المجموعة المستقلة من زعماء العالم بوضع استراتيجية للحد من المخاطر في حالة تجاوز أهداف الانحباس الحراري العالمي، وهو ما يمثل "تجاوزًا مناخيًا الذي يتجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية.

وفي تقرير اللجنة، تطرقوا إلى العواكس الفضائية، حقن الهباء الجوي الستراتوسفيري، وتخفيف السحب الرقيقة، وتفتيح السحب البحرية جميع تقنيات تعديل الإشعاع الشمسي (SRM).

ولكن إدارة مخاطر الطاقة (SRM) من شأنها أن تتصدى لتغير المناخ بشكل غير كامل وتطرح شكوكًا ومخاطر وتحديات خطيرة على مستوى الإدارة، وفقا لما ذكرت دراسة اللجنة.