تكنولوجيا: رصد هاتف Galaxy A55 في منصة Geekbench بمعالج Exynos 1480

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تخطط العملاق الكوري لإطلاق إصدار جديد من هواتفها المتوسطة قريباً للأسواق، ولقد رصد هاتف Galaxy A55 بالفعل في منصة Geekbench بمعالج Exynos 1480.

تقدم سامسونج هاتف Galaxy A55 خلال الفترة القادمة بمعالج Exynos 1480 الجديد الذي يأتي بعد رقاقة Exynos 1380 الحالية.

وتكشف التسريبات أن رقاقة Exynos 1480 لن ترنكز على كرت الشاشة Mali على غرار الإصدار السابق، حيث يأتي المعالج الجديد بكرت الشاشة بمعمارية AMD RDNA2 وهو تحديداً Xclipse 530.

وتشير التوقعات إلى أن كرت الشاشة قد يجلب ميزة تتبع الأشعة في الألعاب، إلا أن ترقية كرت الشاشة في وحدة المعالجة تعمل بشكل عام على تحسين الجرافيك في الهاتف.

من جانب أخر سجل الهاتف 1127 نقطة في إختبارات الأنوية الأحادية، بينما سجل 2090 نقطة في إختبارات الأنوية المتعددة، لذا لن يأتي Galaxy A55 بترقية كبيرة في الآداء، حيث لا يختلف هذا الآداء عن إصدارات سامسونج المتوسطة التي قدمت في الفترة الأخيرة.

يذكر أن تسريبات Geekbench كشفت عن دعم الهاتف لذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، كما أشارت التسريبات إلى أن هذا الإصدار يأتي بشاشة OLED بحجم 6.5 إنش، وجودة عرض FHD+، أيضاً تدعم الشاشة معدل تحديث 120 Hz.

كما تشير التوقعات إلى أن هذا الإصدار يأتي بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل في الكاميرة الخلفية، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25W.

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