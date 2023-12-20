تكنولوجيا: Oppo تؤكد دعم Find X7 بمستشعر Sony LYT-900 بحجم 1 إنش

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شاركت Oppo إعلان تشويقي اليوم أكدت من خلاله على دعم Find X7 بمستشعر Sony LYT-900 بحجم 1 إنش.

أكد أول إعلان تشويقي من Oppo اليوم على خططها لجلب مستشعر Sony LYT-900 الجديد في سلسلة هواتفها القادمة Find X7، وتشير التوقعات إلى أن المستشعر سيدعم أعلى إصدار من السلسلة Find X7 Ultra.

ويعد مستشعر Sony LYT-900 أحد الإصدارات المقرر الإعلان الرسمي عنها قريباً، والذي يشار إلى أنه يتميز بقطر 16.384 ملم، ودقة 50 ميجا بيكسل، كما يتميز بحجم بيكسل 1.6 μm.

وتحاكي مواصفات المستشعر المرتقب إصدار سوني الحالي IMX989 الذي يأتي أيضاً بحجم 1 إنش، ومن المقرر أن تقدم سوني مزيد من التفاصيل عن مواصفات مستشعر Sony LYT-900 والتغيير الذي يأتي به هذا الإصدار.

من جانب أخر أشارت تفاصيل جاءت من “Digital Chat Station” إلى أن مستشعر Sony LYT-900 يرتكز على 22 نانومتر كبديل لعدد 40 نانومتر في مستشعر IMX989، ومن المقرر أن تدعم عملية التصنيع الجديدة خفض إستهلاك الطاقة، مع وضوح أعلى في الصور وألوان أكثر واقعية.

يذكر أن Oppo أشارت إلى مستشعر Sony LYT-900 في إعلانها التشويقي إلى أنه سيدعم Find X7 بحساسية أعلى للإضاءة، ووضوح أكبر في الصور، مع نطاق ديناميكي أوسع.

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