تكنولوجيا: سلسلة iQOO Neo 9 تستهدف الألعاب بشاشة مميزة بمعدل تحديث 144Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد علامة iQOO التجارية لعقد حدث في 27 من ديسمبر للإعلان الرسمي عن هواتف iQOO Neo 9 وNeo 9 Pro في السوق الصيني، ولقد إستعرضت أحدث الإعلانات التشويقية مميزات الشاشة في هذه الإصدارات.

تستهدف iQOO دعم المستخدمين بتجربة مميزة في الألعاب في سلسلة هواتفها المرتقبة iQOO Neo 9، حيث تدعم الشركة هذه الإصدارات بمعدل تحديث 144Hz لآداء إنسيابي للإطارات في الألعاب.

كما تأتي الشاشة من فئة 8T بجودة عرض 1.5K بحساسية فائقة للمس، مع تقنية LTPO، أيضاً تؤكد الشركة على دعم الشاشة حتى 100 ساعة من اللمس المستمر، مع إستجابة سريعة جداً.

أيضاً تقدم iQOO سلسلة هواتف Neo 9 بنمط ” dimming”، مع تقنية ذكية لحماية العين 2.0، كما تدعم الهواتف معايير SGS في حماية العين من الإضاءة الزرقاء وأيضاً خفض ومضات الشاشة على أن تتوفر هذه المميزات من خلال تحديث للبرمجيات يقدم من الشركة في شهر يناير المقبل.

يذكر أن الشركة أكدت في وقت سابق على تطوير شريحة مخصصة للألعاب الإلكترونية Q1 والتي تدعم هواتف iQOO Neo 9 وNeo 9 Pro، على أن تعزز شريحة Q1 تجربة الألعاب بأعلى جودة عرض في الشاشة مع تفاصيل أكثر وإستجابة فائقة السرعة.

أيضاً من المقرر أن يتميز كلا الهاتفين بشاشة OLED بحجم 6.78 إنش، كما تدعم iQOO الهواتف بتقنية إستشعار البصمة المدمجة في الشاشة.

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