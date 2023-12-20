Oppo Find X7 وFind X7 Ultra: مواصفات شاشات مذهلة بدون إصدار Pro

تستعد شركة Oppo لإطلاق سلسلة Find X7 الرائدة للهواتف الذكية، وكشفت التسريبات الأخيرة عن مواصفات شاشات هذه السلسلة، والتي تعتمد على شاشات BOE 8T المتطورة، إلى جانب سعة البطارية ومفاجأة كبيرة: لن يكون هناك إصدار X7 Pro هذا العام ولكن لدينا تسريبات قوية حول الهواتف الجديدة، لنتحدث قليلًا عنها.

مواصفات شاشات Find X7:

بالنسبة للنسخة العادية: شاشة LTPO OLED بحجم 6.78 بوصة ودقة 2780 × 1264 بكسل.

نسخة الترا: شاشة LTPO OLED أكبر قليلاً بحجم 6.82 بوصة ودقة أعلى 3168 × 1440 بكسل.

يتم استخدام نفس تقنية الشاشة التي استخدمت في vivo X100 Pro و OnePlus 12 للحصول على سطوع فائق.

البطارية والشحن:

ستحصل كل من النسخة العادية والالترا على بطارية 5000 مللي أمبير مع دعم شحن سريع 100 وات.

سيضيف Find X7 Ultra شحن لاسلكي 50 وات، وهو ما علمناه بالفعل من شهادة 3C.

لماذا لا توجد نسخة برو؟

يعد حذف اسم Pro مفاجئًا بالتأكيد، لكن التسريبات تشير الى ان Pro وUltra سيحملان نفس المواصفات، ربما تحاول Oppo الانضمام إلى حفلة اسم Ultra التي بدأتها Samsung و Xiaomi، وهناك أيضًا احتمال آخر ان الترجمة ترجمت الاسم الى الترا والمقصود هو البرو، على أي حال ستكشف Oppo النقاب عن سلسلة Find X7 في الأسابيع المقبلة، وسنكون متابعين لتطورات هذا الإصدار الجديد بالتأكيد

المصدر