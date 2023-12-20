تكنولوجيا: إطلاق فارة الألعاب Rapoo VT9 Air 8K باللون الأسود الأرجواني الجديد بسعر 349 يوان

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Rapoo إصدار بلون جديد لفارة الألعاب VT9 Air، وهو معروض الآن للبيع المسبق على JD.com بسعر 349 يوانًا (49 دولارًا).

تتوفر الفارة بسعر خاص قدره 299 يوان (42 دولارًا) كجزء من العرض. وقد تم إطلاق الفارة في البداية بتصميم شبه شفاف وتم تقديمها الآن بلون أسود أرجواني جديد.

فيما يتعلق بالمواصفات، تتميز فارة VT9 Air بوزن خفيف بشكل استثنائي يبلغ 59 جرامًا، مما يوفر الراحة لجلسات اللعب الممتدة. كما انها تتميز بمحرك 3398، الذي يدعم كلاً من الوضعين اللاسلكي والسلكي مع معدل استقصاء 4K في الوضع اللاسلكي ومعدل استقصاء مثير للإعجاب 8K في الوضع السلكي.

تتميز الفارة بـ “تقنية المفتاح المنفصل C+” و“تقنية الألعاب اللاسلكية V+”، مما يؤدي إلى وقت استجابة سريع يبلغ 0.25 مللي ثانية، وهو أمر بالغ الأهمية لدقة الألعاب.

ومن حيث الطاقة، تم تجهيز الفارة ببطارية تبلغ سعتها 800 مللي أمبير، وهي توفر ما يصل إلى 180 ساعة من الاستخدام اللاسلكي بمعدل استقصاء 1 كيلو هرتز، مع وقت شحن يبلغ حوالي 3 ساعات.

تم تحسين عمر البطارية من خلال شريحة Rapoo منخفضة الطاقة والخوارزمية الذكية لتوفير الطاقة، مما يضمن تجربة لعب متسقة دون انقطاع الشحن المتكرر.

تعد المتانة سمة أساسية في جهاز VT9 Air، المجهز بمفاتيح Omron الصغيرة التي تم تصنيفها لـ 60 مليون نقرة. وهذا يضمن الموثوقية على المدى الطويل، ويلبي متطلبات النقر المكثفة للألعاب. يدعم تصميم الفارة مقابض وأحجام مختلفة، ويستوعب كلا من أنماط القبضة 122 و131.

توفر فارة VT9 Air تخصيصًا واسع النطاق من خلال برامجها. يمكن للمستخدمين ضبط إعدادات DPI عبر سبعة مستويات (تتراوح من 50 إلى 26000 DPI)، وتعيين وظائف لـ 10 أزرار، وإنشاء وحدات ماكرو لكفاءة الألعاب.

كما يدعم البرنامج الثابت التحديثات عبر الإنترنت، وإعادة ضبط المصنع، وتبديل اللغة، مما يزيد من تنوع استخدامات الفارة وطبيعتها سهلة الاستخدام.

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