تكنولوجيا: تحديث TikTok لدعم الأجهزة القابلة للطي والأجهزة اللوحية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد كانت تجربة TikTok على الاجهزة القابلة للطي غير مرضية على الاطلاق، وذلك حتى وقتنا الحالي. ومع ذلك، يبدو ان المنصة تعمل بشكل جيد على تحديث التطبيق على الأجهزة القابلة للطي والأجهزة اللوحية.

ويشمل هذا التحديث الآتي:

بث فيديو واضح : سوف تستمتع ببث فيديو أكثر دقة يعرض المحتوى بوضوح محسّن .

أشرطة التنقل الانسيابية : يمكنك التنقل عبر TikTok دون عناء باستخدام أشرطة التنقل الأنيقة الموجودة في الجزء العلوي والسفلي من الشاشة لسهولة الوصول إلى الميزات وعلامات التبويب المفضلة لديك .

دعم الاستخدام الأفقي أو العمودي : لا يهم كيف تحمل جهازك، سيعمل TikTok الآن في الاتجاه الأفقي أو العمودي .

دعم الاستخدام الأفقي أو العمودي : لا يهم كيف تحمل جهازك، سيعمل TikTok الآن في الاتجاه الأفقي أو العمودي .

يظل تركيز التطبيق على الفيديو العمودي، ولكنه على الأقل قابل للاستخدام في الوضع الأفقي الآن، وهو الوضع الافتراضي للأجهزة القابلة للطي الأفقية والأجهزة اللوحية. ويمكنك دائمًا تدوير تلك الـ 90 درجة بالطبع.

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