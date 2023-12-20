تكنولوجيا: منصة إنستغرام تختبر طريقة تتيح لك معاينة شبكة الصور الخاصة بك دون استخدام تطبيق تابع لجهة خارجية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقوم منصة إنستغرام باختبار قدرة المستخدمين على معاينة الشكل الذي سيبدو عليه المنشور قبل النشر، مما سيساعد المستخدمين من ضمان امتزاج كل منشور بسلاسة مع شبكة الصور المنسقة على الصفحة الشخصية دون اللجوء لتطبيقات تابعة للجهات الخارجية.

تأتي ميزة الشبكة الجديدة هذه متاحة حاليًا فقط لعدد صغير من مستخدمي انستغرام الذين يستخدمون أحدث إصدار من التطبيق. لم يكن من الممكن تحقيق ذلك إلا من خلال استخدام التطبيقات التابعة للجهات الخارجية.

تم رصد هذه الميزة بالفعل من قبل العديد من المستخدمين، ويبدو أنه تم اختيارهم بشكل عشوائي من خلال اختبار A/B، وتم الإبلاغ عنها بواسطة Pocket-lint.

وفي هذا الاختبار، يُعرض على المستخدمين خيار “إظهار المعاينة” عند النشر، مباشرة قبل النقر على “التالي” لجعل المنشور رسميًا. تمنح هذه الأداة البديهية المستخدمين القدرة على تصور موضع منشوراتهم داخل الصفحة الشخصية الخاصة بهم قبل الضغط على النشر.

هذه الميزة مثالية للعلامات التجارية والمؤثرين والمستخدمين العاديين على حدٍ سواء. يمكن للشركات التأكد من أن المحتوى الخاص بعلامتها التجارية يتماشى مع هويتها المرئية، ويمكن للأشخاص المؤثرين إنشاء شكل متماسك على صفحتهم.

ومع ذلك، قد لا يتمكن الجميع من الوصول الفوري إلى هذه الميزة القوية. غالبًا ما يطبق تطبيق إنستغرام ميزات جديدة في مرحلة الطرح المرحلي، لذلك قد يتطلب الأمر الصبر.

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