شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا: خطأ يحظر الأخبار لفترة وجيزة للمستخدمين الكنديين على Threads والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح متحدث باسم ميتا بأن الشركة قامت بإصلاح الخلل الذى منع مؤقتًا بعض مستخدمى Threads فى كندا من قراءة الأخبار ومشاركتها على التطبيق، وعلى الرغم من أن Meta سحبت المحتوى الإخباري من خلاصات Facebook وInstagram للمستخدمين الكنديين في وقت سابق من هذا العام، إلا أن الحظر لم ينتقل إلى Threads، وفقاً لموقع engadget.

لكن عددًا من مستخدمى Threads تساءلوا عما إذا كان ذلك قد تغير عندما بدأوا في رؤية تنبيهات تشير إلى خلاف ذلك، "لا يمكن للأشخاص في كندا مشاهدة هذا المحتوى"، كما جاء في إشعار يحمل العلامة التجارية Threads، "لا يمكن عرض المحتوى الخاص بناشري الأخبار في كندا استجابةً لتشريعات الحكومة الكندية".

وصرح متحدث باسم Meta لموقع Engadget أن إطار قانون الأخبار عبر الإنترنت لا ينطبق على Threads، على الأقل في الوقت الحالي، ومع ذلك، فإن حقيقة ظهور الإشعار على الإطلاق أثارت تكهنات بأن الشركة قد تقوم في النهاية بحظر المحتوى الإخباري على Threads أيضًا.

على مدى السنوات القليلة الماضية، دخلت أكبر شركات التكنولوجيا في العالم في صراع مع الدول بشأن الدفع مقابل الأخبار، وفي عام 2021، على سبيل المثال، منع فيسبوك الأشخاص في أستراليا من مشاركة روابط الأخبار، بينما هددت جوجل بالتوقف عن عرض المحتوى من ناشري الأخبار الأستراليين على أخبار جوجل، ومع ذلك، توصلت الشركتان في النهاية إلى اتفاقيات واتفقتا على البدء في الدفع للمؤسسات الإخبارية الأسترالية.

في أغسطس، بدأت Meta في حظر الأخبار على Facebook وInstagram في كندا ردًا على قانون الأخبار عبر الإنترنت في البلاد الذي يتطلب من المنصات دفع أموال للمؤسسات الإخبارية لتعويض عائدات الإعلانات المفقودة، وتوصلت جوجل، التي تعهدت في وقت سابق بحظر الروابط الإخبارية في البلاد، في النهاية إلى اتفاق مع حكومة البلاد ووافقت على دفع حوالي 100 مليون دولار للناشرين الكنديين سنويًا، وفقًا لهيئة الإذاعة الكندية.