شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طرح لعبة Resident Evil 4 على أجهزة iPhone وiPad وMac اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت اليوم شركة Capcom النسخة الجديدة لعام 2023 من لعبة Resident Evil 4 على أجهزة iPhone وiPad وMac، وكانت قد أصدرت النسخة الجديدة من لعبة Resident Evil 4 على أجهزة PlayStation وXbox والكمبيوتر الشخصى فى شهر مارس،وفقاً لموقع macrumors.

يتضمن الإصدار المحدث رسومات مجددة وشخصيات جديدة وعناصر لعب محدثة مثل صياغة العناصر والذخيرة من الموارد، حيث بثت التكنولوجيا المتطورة والإبداع حياة جديدة فى هذا الإدخال المتميز فى سلسلة Resident Evil.

يمكن تشغيل Resident Evil 4 على موديلات iPhone 15 Pro بفضل شريحة A17 Pro، التى تتميز بتتبع الأشعة المسرع بواسطة الأجهزة وقدرات GPU المحسنة التى تجعل اللعب بجودة وحدة التحكم أمرًا ممكنًا، اللعبة متوافقة أيضًا مع أجهزة iPad المزودة بـ M1 أو أحدث، وجميع أجهزة Mac من Apple.

يمكن تنزيل Resident Evil 4 مجانًا من متجر التطبيقات، وعلى الرغم من أن سعر فتح IAP الكامل يبلغ عادةً 59.99 دولارًا، إلا أنه يمكن شراء اللعبة الرئيسية بنصف هذا السعر حتى ينتهى الخصم فى 17 يناير، وتتوفر لعبة Separate Ways المصغرة مقابل 9.99 دولارًا أمريكيًا، بينما يبلغ سعر حزمة المحتوى القابل للتنزيل (DLC) الإضافية 14.99 دولارًا أمريكيًا، وتتوفر العديد من حزم الأسلحة بأسعار تترأوح من 2.29 دولارًا أمريكيًا إلى 7.49 دولارًا أمريكيًا.