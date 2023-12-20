تكنولوجيا: ‏Tesla تستبدل شاحن الحائط بلوحة المرآب للشحن اللاسلكي مع سياراتها الكهربائية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو ان مالكي سيارات Tesla الحاليين والمستقبليين سيتمكنون من استخدام منصات الشحن اللاسلكي لسياراتهم الكهربائية في مرحلة ما بدلاً من الشواحن الفائقة أو شواحن الحائط، وذلك وفقًا لرئيس قسم التصميم في Tesla.

فخلال رحلة Cybertruck مع جاي لينو، أكد أن Tesla تعمل على حل شحن لاسلكي حثي سيمكن أصحاب المرآب من تجهيز منازلهم بمنصات شحن لاسلكية.

ويمكن لسيارات Tesla الخاصة بهم بعد ذلك القيادة ببساطة فوق القاعدة الموجودة في المرآب والبدء في الشحن، مما يحد من الحاجة إلى أجهزة شحن الحائط ولكن أيضًا في الأوقات التي يجدون فيها بطارية Tesla الخاصة بهم قد اقتربت من الفراغ لأنهم نسوا توصيلها بالكهرباء طوال الليل.

جديد بالذكر أن شركة Tesla قامت بالتشويق للوحة الشحن التعريفي اللاسلكية الخاصة بها خلال عرضها التقديمي ليوم المستثمر لعام 2023 عندما عرضت سيارة Hollywood Supercharger القادمة.

وكانت هناك سيارة Model S على نفس الشريحة، متوقفة في مرآب مع شاحن غريب المظهر ربما لم يكن سوى نظام الشحن اللاسلكي الاستقرائي الذي يُقال إن Tesla تطلق عليه اسم “مشروع غارفيلد” داخليًا.

خلال الصيف، استحوذت شركة Tesla أيضًا على شركة Wiferion للشحن اللاسلكي، وتخلصت من أصولها مع الاحتفاظ بجميع مهندسيها، لذلك حيثما يوجد دخان، قد تندلع حريق أيضًا.

نأمل ألا يكون ذلك بالمعنى الحرفي بالطبع، ولكن وفقًا لرئيس التصميم في Tesla، فإن ما ستشعر به تجربة الشحن اللاسلكي في “مشروع غارفيلد” هو “أنك فقط تتوقف في المرآب الخاص بك، وتقود السيارة فوق اللوحة، وتقوم بالشحن“.

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