شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روبوت دردشة يعمل بالذكاء الاصطناعي ويزعم التنبؤ بموعد الوفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت صحيفة مترو الإنجليزية أن العلماء ابتكروا روبوت دردشة Life2vec يعمل بالذكاء الاصطناعي يمكنه التنبؤ بموعد الوفاة، زاعمة أنه توصل بدقة إلى موعد وفاة 78% من الخاضعين للدراسة.

تم إنشاء النموذج من قبل علماء في الدنمارك والولايات المتحدة، الذين قاموا بإدخال بيانات من السجلات الصحية والديموغرافية الدنماركية لستة ملايين شخص في النموذج، ومثل ChatGPT، تعلم التطبيق التنبؤ بما سيحدث بعد ذلك بناءً على الكلمات التي تسبقه، ولكن على عكس ChatGPT، يستخدم الذكاء الاصطناعي هذا معلومات مثل الدخل والمهنة والسجلات الطبية لتحديد المدة التي ستعيشها.

واختبر الفريق Life2vec على مجموعة من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و65 عامًا، توفي نصفهم بين عامي 2016 و2020، حيث تنبأ موقع Life2vec بمن سيموت ومن سيعيش بدقة 78%.

وقد حددت الأبحاث السابقة بالفعل أن بعض العوامل يمكن أن تؤدي إلى حياة أطول أو أقصر، على سبيل المثال، كونك ذكرًا أو مدخنًا أو مريضًا بتشخيص سيئ للصحة العقلية يمكن أن يساهم جميعها في تقصير العمر، وارتفاع الدخل والحصول على دور قيادي يمكن أن يؤدي إلى حياة أطول.

وأشار الفريق، بقيادة البروفيسور سوني ليمان يورجنسن من الجامعة التقنية في الدنمارك، إلى أنه نظرًا لأنه تم تدريب النموذج حصريًا على بيانات من الدنمارك، فقد لا تكون النتائج دقيقة بالنسبة للأشخاص من بلدان أخرى، وشددوا أيضًا على أن الذكاء الاصطناعي يجب ألا يقع في أيدي الشركات الكبرى.